Ремонт доріг у Кременчуці 2023: ямковий vs капітальний

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 4

У місті тривають роботи з ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів і проїздів. Ми запитали у департаменті житлово-комунального господарства, які саме дороги ремонтуються у Кременчуцькій громаді та скільки на це потрібно грошей. Читайте, що нам відповів головний комунальник міста Іван Москалик

У 2023 році бюджетом Кременчуцької міської територіальної громади передбачені маже 100 млн грн на дорожні ремонти. Про це «Кременчуцькому Телеграфові» повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради у відповіді на інформаційний запит.

Так, комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» має освоїти:

93 млн 081 тис. 640 тис. грн — на поточний ремонт вулично-шляхової мережі;

5 млн 800 тис. грн — на капітальний ремонт вулично-шляхової мережі.

Що зроблено

Директор ДЖКГ Іван Москалик (заступник міського голови) надав інформацію, що станом на 17 липня у місті було виконано поточний (ямковий ремонт) на таких вулицях:

пров. Симона Петлюри;

вул. Лебедина;

вул. Велика Набережна;

вул. Майора Пугача;

пров. Медовий;

вул. Андрія Ізюмова;

просп. Свободи;

вул. Вадима Пугачова;

вул. Нескорених;

вул. Юрія Кондратюка;

вул. Миру;

пров. Княжий;

вул. Хорольська;

вул. Петра Калнишевського;

бульвар Автокразівський;

вул. Героїв Маріуполя;

набер. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Івана Приходька;

вул. Івана Мазепи;

вул. Академіка Маслова;

вул. Ігоря Сердюка;

шляхопровід на вул. Свіштовській;

вул. Свіштовська;

вул. Героїв Крут;

вул. Миколи Залудяка;

бульв. Українського Відродження;

вул. Алітуська;

вул. Василя Стуса;

вул. Гайдамацька;

проїзд Григорія Гамалії;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ярмаркова;

вул. Небесної Сотні;

вул. Єднання України;

вул. Михайла Коцюбинського;

вул. Троїцька;

вул. 29 Вересня;

вул. Бетонна;

7-й Хорольський тупик;

вул. Велика Набережна;

вул. Кооперативна;

просп. Лесі Українки;

вул. Київська;

вул. Миколи Кучми;

вул. Батуринська;

вул. Олексія Древаля;

проїзд Григорія Гамалії;

вул. Ігоря Сікорського;

вул. Університетська;

та Мельничука;

вул. Європейська;

вул. Олександрійська;

вул. Національної Гвардії;

вул. Левка Лук’яненка;

вул. Богдана Хмельницького;

вул. Ярмаркова;

вул. Тараса Шевченка;

пров. Грушевий;

вул. Героїв УПА;

пров. Вишневий;

проїзд Захисників Азовсталі;

вул. Козацька;

вул. Велика Набережна;

пров. Столярний;

вул. Редутна;

вул. Редутна; вул. Гранітна;

вул. Героїв Маріуполя;

пров. Літературний;

вул. Троїцька;

вул. Михайла Коцюбинського;

вул. Олександра Халаменюка;

пров. Медовий;

вул. Флотська;

проїзд Галузевий;

вул. Полтавський шлях;

вул. Полтавський шлях; вул. Старшого лейтенанта Кагала;

вул. Миколи Татарулі;

вул. Майора Борищака.

А також внутрішньоквартальний проїзд на вул. Національної Гвардії та біля наступних будинків:

вул. Перемоги, 4 та 13;

вул. Михайла Коцюбинського, 4в;

вул. Лейтенанта Покладова, 3;

вул. Небесної сотні, 11.

Варто зауважити, що у запиті ми питали, де саме проводилися роботи з ямкового ремонту, але департамент ЖКГ цю інформацію не надав. Чому? Невже задля того, щоб у нас чи у вас не було змоги перевірити, чи дійсно там проведені роботи, або ж чи якісно там провели поточний ремонт дороги…

Тож якщо ви живете на вищезазначених вулицях, то можете прислати нам у телеграм-бот фото (підтвердження чи спростування, або ж демонстрацію якості проведених робіт) з указанням локації.

Які плани

За словами Івана Москалика, роботи з поточного ремонту вулично-шляхової мережі Кременчуцької громади продовжуються — планується виконати ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття у Придніпрянському, Соснівці та Потоках, а також на міських вулицях:

вул. Соборна;

вул. Олександра Халаменюка;

вул. Квітки Цісик (від просп. Свободи до вул. Майора Пугача);

вул. Старшого лейтенанта Кагала (від будинку № 5 3 до будинку № 59).

Капремонт

Що ж стосується капітальних ремонтів вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів і проїздів, то цієї інформації у відповіді на запит департамент ЖКГ не надав.

Чому? І знову ми не знаємо.

А ви?

Нагадаємо, що у травні зі стабілізаційного фонду виділили 4 млн грн на поточний (ямковий) ремонт і утримання вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів у громаді.

А в липні у Кременчуці перерозподілили бюджетні кошти у частині утримання та розвитку автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури — «зрізали» 8 млн грн зі спеціального фонду (бюджет розвитку) на капітальний ремонт і додали 8 млн грн до загального фонду на утримання та поточний (ямковий) ремонт.

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