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Ремонт доріг у Кременчуці 2023: ямковий vs капітальний

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 4

 

У місті тривають роботи з ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів і проїздів. Ми запитали у департаменті житлово-комунального господарства, які саме дороги ремонтуються у Кременчуцькій громаді та скільки на це потрібно грошей. Читайте, що нам відповів головний комунальник міста Іван Москалик

У 2023 році бюджетом Кременчуцької міської територіальної громади передбачені маже 100 млн грн на дорожні ремонти. Про це «Кременчуцькому Телеграфові» повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради у відповіді на інформаційний запит.

Так, комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» має освоїти:

  • 93 млн 081 тис. 640 тис. грн — на поточний ремонт вулично-шляхової мережі;
  • 5 млн 800 тис. грн — на капітальний ремонт вулично-шляхової мережі.

 

Що зроблено

Директор ДЖКГ Іван Москалик (заступник міського голови) надав інформацію, що станом на 17 липня у місті було виконано поточний (ямковий ремонт) на таких вулицях:

  • пров. Симона Петлюри;
  • вул. Лебедина;
  • вул. Велика Набережна;
  • вул. Майора Пугача;
  • пров. Медовий;
  • вул. Андрія Ізюмова;
  • просп. Свободи;
  • вул. Вадима Пугачова;
  • вул. Нескорених;
  • вул. Юрія Кондратюка;
  • вул. Миру;
  • пров. Княжий;
  • вул. Хорольська;
  • вул. Петра Калнишевського;
  • бульвар Автокразівський;
  • вул. Героїв Маріуполя;
  • набер. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Івана Приходька;
  • вул. Івана Мазепи;
  • вул. Академіка Маслова;
  • вул. Ігоря Сердюка;
  • шляхопровід на вул. Свіштовській;
  • вул. Свіштовська;
  • вул. Героїв Крут;
  • вул. Миколи Залудяка;
  • бульв. Українського Відродження;
  • вул. Алітуська;
  • вул. Василя Стуса;
  • вул. Гайдамацька;
  • проїзд Григорія Гамалії;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Небесної Сотні;
  • вул. Єднання України;
  • вул. Михайла Коцюбинського;
  • вул. Троїцька;
  • вул. 29 Вересня;
  • вул. Бетонна;
  • 7-й Хорольський тупик;
  • вул. Велика Набережна;
  • вул. Кооперативна;
  • просп. Лесі Українки;
  • вул. Київська;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Батуринська;
  • вул. Олексія Древаля;
  • проїзд Григорія Гамалії;
  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Університетська;
  • та Мельничука;
  • вул. Європейська;
  • вул. Олександрійська;
  • вул. Національної Гвардії;
  • вул. Левка Лук’яненка;
  • вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Тараса Шевченка;
  • пров. Грушевий;
  • вул. Героїв УПА;
  • пров. Вишневий;
  • проїзд Захисників Азовсталі;
  • вул. Козацька;
  • вул. Велика Набережна;
  • пров. Столярний;
    вул. Редутна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Героїв Маріуполя;
  • пров. Літературний;
  • вул. Троїцька;
  • вул. Михайла Коцюбинського;
  • вул. Олександра Халаменюка;
  • пров. Медовий;
  • вул. Флотська;
  • проїзд Галузевий;
    вул. Полтавський шлях;
  • вул. Старшого лейтенанта Кагала;
  • вул. Миколи Татарулі;
  • вул. Майора Борищака.

А також внутрішньоквартальний проїзд на вул. Національної Гвардії та біля наступних будинків:

  • вул. Перемоги, 4 та 13;
  • вул. Михайла Коцюбинського, 4в;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 3;
  • вул. Небесної сотні, 11.

 

Варто зауважити, що у запиті ми питали, де саме проводилися роботи з ямкового ремонту, але департамент ЖКГ цю інформацію не надав. Чому? Невже задля того, щоб у нас чи у вас не було змоги перевірити, чи дійсно там проведені роботи, або ж чи якісно там провели поточний ремонт дороги…

Тож якщо ви живете на вищезазначених вулицях, то можете прислати нам у телеграм-бот фото (підтвердження чи спростування, або ж демонстрацію якості проведених робіт) з указанням локації.

 

Які плани

За словами Івана Москалика, роботи з поточного ремонту вулично-шляхової мережі Кременчуцької громади продовжуються — планується виконати ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття у Придніпрянському, Соснівці та Потоках, а також на міських вулицях:

  • вул. Соборна;
  • вул. Олександра Халаменюка;
  • вул. Квітки Цісик (від просп. Свободи до вул. Майора Пугача);
  • вул. Старшого лейтенанта Кагала (від будинку № 53 до будинку № 59).

Капремонт

Що ж стосується капітальних ремонтів вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів і проїздів, то цієї інформації у відповіді на запит департамент ЖКГ не надав.

Чому? І знову ми не знаємо.

А ви?

 

Нагадаємо, що у травні зі стабілізаційного фонду виділили 4 млн грн на поточний (ямковий) ремонт і утримання вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів у громаді.

А в липні у Кременчуці перерозподілили бюджетні кошти у частині утримання та розвитку автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури «зрізали» 8 млн грн зі спеціального фонду (бюджет розвитку) на капітальний ремонт і додали 8 млн грн до загального фонду на утримання та поточний (ямковий) ремонт.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ремонт доріг ямковий ремонт поточний ремонт капітальний ремонт дороги департамент ЖКГ Кременчуцька міська рада Іван Москалик відповідь на запит
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