Ремонт доріг у Кременчуці 2023: ямковий vs капітальний

У місті тривають роботи з ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів і проїздів. Ми запитали у департаменті житлово-комунального господарства, які саме дороги ремонтуються у Кременчуцькій громаді та скільки на це потрібно грошей. Читайте, що нам відповів головний комунальник міста Іван Москалик
У 2023 році бюджетом Кременчуцької міської територіальної громади передбачені маже 100 млн грн на дорожні ремонти. Про це «Кременчуцькому Телеграфові» повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради у відповіді на інформаційний запит.
Так, комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» має освоїти:
Директор ДЖКГ Іван Москалик (заступник міського голови) надав інформацію, що станом на 17 липня у місті було виконано поточний (ямковий ремонт) на таких вулицях:
А також внутрішньоквартальний проїзд на вул. Національної Гвардії та біля наступних будинків:
Варто зауважити, що у запиті ми питали, де саме проводилися роботи з ямкового ремонту, але департамент ЖКГ цю інформацію не надав. Чому? Невже задля того, щоб у нас чи у вас не було змоги перевірити, чи дійсно там проведені роботи, або ж чи якісно там провели поточний ремонт дороги…
Тож якщо ви живете на вищезазначених вулицях, то можете прислати нам у телеграм-бот фото (підтвердження чи спростування, або ж демонстрацію якості проведених робіт) з указанням локації.
За словами Івана Москалика, роботи з поточного ремонту вулично-шляхової мережі Кременчуцької громади продовжуються — планується виконати ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття у Придніпрянському, Соснівці та Потоках, а також на міських вулицях:
Що ж стосується капітальних ремонтів вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів і проїздів, то цієї інформації у відповіді на запит департамент ЖКГ не надав.
Чому? І знову ми не знаємо.
А ви?
Нагадаємо, що у травні зі стабілізаційного фонду виділили 4 млн грн на поточний (ямковий) ремонт і утримання вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів у громаді.
А в липні у Кременчуці перерозподілили бюджетні кошти у частині утримання та розвитку автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури — «зрізали» 8 млн грн зі спеціального фонду (бюджет розвитку) на капітальний ремонт і додали 8 млн грн до загального фонду на утримання та поточний (ямковий) ремонт.
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