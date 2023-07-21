7 років тюрми за один точний удар в голову

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До 7 років позбавлення волі засудили 20-річного лубенця за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Подія сталася у червні 2018 року в Лубнах, у місцевому парку. Під час відпочинку на той час 15-річний юнак посварився зі своїм 17-річним знайомим і вдарив його кулаком у голову, унаслідок чого потерпілий впав на асфальт та знепритомнів. За кілька днів він помер у лікарні.

За скоєне у червні 2021 року вироком Хорольського районного суду, який оскаржено прокуратурою, юнака було виправдано. Полтавським апеляційним судом його позбавлено волі на 7 років.