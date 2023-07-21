Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

7 років тюрми за один точний удар в голову

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 205

 

15-річний лубенець убив знайомого

До 7 років позбавлення волі засудили 20-річного лубенця за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Подія сталася у червні 2018 року в Лубнах, у місцевому парку. Під час відпочинку на той час 15-річний юнак посварився зі своїм 17-річним знайомим і вдарив його кулаком у голову, унаслідок чого потерпілий впав на асфальт та знепритомнів. За кілька днів він помер у лікарні.

За скоєне у червні 2021 року вироком Хорольського районного суду, який оскаржено прокуратурою, юнака було виправдано. Полтавським апеляційним судом його позбавлено волі на 7 років.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: vse.rv.ua
Теги: прокуратура апеляція вирок суду
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх