ШОК: у селищах Полтавщини є цілодобові аптеки, а в Кременчуці — немає

Кременчуцькі чиновники кажуть, що це все через комендантську годину. Але ж комендантська година однакова по всій області...
У Кременчуці жодна аптека не працює вночі через комендантську годину. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у департаменті охорони здоров’я Кременчуцької міської ради.
Нещодавно ми писали, що вночі у Кременчуці неможливо купити ліки, бо єдина у місті цілодобова аптека (що працювала на території лікарні на вул. на Лікаря Парнети, 2) закрилася, а її ліцензію анулювали.
Тоді ж ми звернулися за роз’ясненнями до департаменту охорони здоров’я.
У своїй відповіді місцеві чиновники зазначили, що в Україні та на Полтавщині діють воєнний стан і комендантська година, і що на час дії комендантської години аптечні заклади в Кременчуці не працюють у цілодобовому режимі.
31 травня під час брифінгу директора департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації Віктора Лисака, «Кременчуцький ТелеграфЪ» поставив йому питання щодо можливості роботи аптек і аптечних пунктів на Кременчуччині вночі, адже не всі на «гострі» випадки потрібна «швидка», та й у відділеннях лікарень не завжди є всі необхідні ліки.
— Сьогодні в області немає такої комунальної мережі, на яку ми можемо вплинути. Хоча в Кременчуці вона є. І в неї місцева влада вкладає кошти.
Аптеки — це комерційні підприємства. На них ми можемо вплинути лише через Державну службу лікарських засобів. У нас був перелік аптек, які працюють цілодобово.
Ми оновимо інформацію й опублікуємо її на сайті. Я поставлю завдання державній службі лікарських засобів, вона контактує з аптеками. Наприклад, в нашому районі, де розташований Департамент, аптека цілодобово працює.
А якщо в якоїсь лікарні немає ургентних ліків, то ви скажіть, ми напишемо у Національну службу здоров’я і допоможемо їм знайти ліки, — відповів Віктор Лисак.
І вже вчора на сайті департаменту охорони здоров’я ПОВА з’явився перелік аптечних закладів, що працюють цілодобово (або майже цілодобово).
|
Назва аптеки/аптечного пункту
|
Адреса
|
Години праці
|
Аптечний пункт № 3 аптеки № 1
|
с. Велика Багачка
вул. Каштанова, 21
КНП «Великобагачанська ЦЛ»
|цілодобово
|
Аптечний пункт № 10 аптеки № 1
|
с. Котельва
вул.Полтавський шлях, 283
КНП «Котелевська лікарня планового лікування»
|цілодобово
|
Аптека № 1
|
м. Кобеляки
пров. Шевченка, 5/22
|цілодобово
|
Аптечний пункт № 7 аптеки № 270
|
м. Полтава
вул. О. Гончара, 27-А,
1 міська клінічна лікарня
1 поверх
|цілодобово
|
Аптека № 75
|
м. Миргород,
вул. Гоголя, 170-А
|цілодобово
|
Аптечний пункт № 9 аптеки № 1
|
м. Хорол,
вул. Михайла
Полонського, 11/1,
КНП «Хорольська міська лікарня»
|цілодобово
|
Аптечний пункт № 4 Аптеки № 2
|
м. Лубни
вул. П’ятикопа, 26
КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування»
|цілодобово
|
Аптека № 22
МАЛИНА
|
Кременчуцький район
с. Семенівка
вул. Незалежності, 47а
|
з 4.00 до 24.00,
без вихідних
|
Аптека № 23
МАЛИНА
|
Кременчуцький район
м. Глобине
вул. Володимирівська, 43
|
з 4.00 до 24.00,
без вихідних
|
Аптека № 24 ФАКУЛЬТЕТ-ФАРМ
|
м. Решетилівка
вул.Горького, 1
прим. 2
|
з 4.00 до 24.00,
без вихідних
|
Аптека № 27
МАЛИНА
|
с. Диканька
вул. Дружби, 5
|
з 4.00 до 24.00,
без вихідних
|
Аптечний пункт № 11 аптеки № 5
|
м. Гадяч
вул. Лохвицька, 1
КНП «Гадяцька МЦЛ»
|цілодобово
|
Аптека № 5 ФАКУЛЬТЕТ-ФАРМ
|
с. Нові Санжари, вул.Незалежності, 37
|
з 4.00 до 24.00,
без вихідних
Виходить, що у набагато менших за розмірами та за кількістю жителів містах і селищах Полтавщини є цілодобові аптеки, а у понад 200 тисячному Кременчуці — немає. І комендантська година не стала на заваді.
І це при тому, що комендантська година на Полтавщині триває від 00.00 до 4.00. А останні аптеки зачиняються о 21.00.
Чому так? Ми обов'язково запитаємо про це у місцевої влади. І з відповіддю вас ознайомимо. Слідкуйте за новинами на нашому сайті.
Нагадаємо, що ще у січні на Кременчуччині допізна працювало три аптечні заклади, один з яких у Кременчуці.
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