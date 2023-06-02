ШОК: у селищах Полтавщини є цілодобові аптеки, а в Кременчуці — немає

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 710 Коментарів: 1

Кременчуцькі чиновники кажуть, що це все через комендантську годину. Але ж комендантська година однакова по всій області...

У Кременчуці жодна аптека не працює вночі через комендантську годину. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у департаменті охорони здоров’я Кременчуцької міської ради.

Нещодавно ми писали, що вночі у Кременчуці неможливо купити ліки, бо єдина у місті цілодобова аптека (що працювала на території лікарні на вул. на Лікаря Парнети, 2) закрилася, а її ліцензію анулювали.

Тоді ж ми звернулися за роз’ясненнями до департаменту охорони здоров’я.

У своїй відповіді місцеві чиновники зазначили, що в Україні та на Полтавщині діють воєнний стан і комендантська година, і що на час дії комендантської години аптечні заклади в Кременчуці не працюють у цілодобовому режимі.

31 травня під час брифінгу директора департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації Віктора Лисака, «Кременчуцький ТелеграфЪ» поставив йому питання щодо можливості роботи аптек і аптечних пунктів на Кременчуччині вночі, адже не всі на «гострі» випадки потрібна «швидка», та й у відділеннях лікарень не завжди є всі необхідні ліки.

— Сьогодні в області немає такої комунальної мережі, на яку ми можемо вплинути. Хоча в Кременчуці вона є. І в неї місцева влада вкладає кошти. Аптеки — це комерційні підприємства. На них ми можемо вплинути лише через Державну службу лікарських засобів. У нас був перелік аптек, які працюють цілодобово. Ми оновимо інформацію й опублікуємо її на сайті. Я поставлю завдання державній службі лікарських засобів, вона контактує з аптеками. Наприклад, в нашому районі, де розташований Департамент, аптека цілодобово працює. А якщо в якоїсь лікарні немає ургентних ліків, то ви скажіть, ми напишемо у Національну службу здоров’я і допоможемо їм знайти ліки, — відповів Віктор Лисак.

І вже вчора на сайті департаменту охорони здоров’я ПОВА з’явився перелік аптечних закладів, що працюють цілодобово (або майже цілодобово).

Назва аптеки/аптечного пункту Адреса Години праці Аптечний пункт № 3 аптеки № 1 с. Велика Багачка вул. Каштанова, 21 КНП «Великобагачанська ЦЛ» цілодобово Аптечний пункт № 10 аптеки № 1 с. Котельва вул.Полтавський шлях, 283 КНП «Котелевська лікарня планового лікування» цілодобово Аптека № 1 м. Кобеляки пров. Шевченка, 5/22 цілодобово Аптечний пункт № 7 аптеки № 270 м. Полтава вул. О. Гончара, 27-А, 1 міська клінічна лікарня 1 поверх цілодобово Аптека № 75 м. Миргород, вул. Гоголя, 170-А цілодобово Аптечний пункт № 9 аптеки № 1 м. Хорол, вул. Михайла Полонського, 11/1, КНП «Хорольська міська лікарня» цілодобово Аптечний пункт № 4 Аптеки № 2 м. Лубни вул. П’ятикопа, 26 КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» цілодобово Аптека № 22 МАЛИНА Кременчуцький район с. Семенівка вул. Незалежності, 47а з 4.00 до 24.00, без вихідних Аптека № 23 МАЛИНА Кременчуцький район м. Глобине вул. Володимирівська, 43 з 4.00 до 24.00, без вихідних Аптека № 24 ФАКУЛЬТЕТ-ФАРМ м. Решетилівка вул.Горького, 1 прим. 2 з 4.00 до 24.00, без вихідних Аптека № 27 МАЛИНА с. Диканька вул. Дружби, 5 з 4.00 до 24.00, без вихідних Аптечний пункт № 11 аптеки № 5 м. Гадяч вул. Лохвицька, 1 КНП «Гадяцька МЦЛ» цілодобово Аптека № 5 ФАКУЛЬТЕТ-ФАРМ с. Нові Санжари, вул.Незалежності, 37 з 4.00 до 24.00, без вихідних

Виходить, що у набагато менших за розмірами та за кількістю жителів містах і селищах Полтавщини є цілодобові аптеки, а у понад 200 тисячному Кременчуці — немає. І комендантська година не стала на заваді.

І це при тому, що комендантська година на Полтавщині триває від 00.00 до 4.00. А останні аптеки зачиняються о 21.00.

Чому так? Ми обов'язково запитаємо про це у місцевої влади. І з відповіддю вас ознайомимо. Слідкуйте за новинами на нашому сайті.

Нагадаємо, що ще у січні на Кременчуччині допізна працювало три аптечні заклади, один з яких у Кременчуці.

Читайте також: