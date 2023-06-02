Слуга народу – Полтавщина
Виробництво дронів і санкції для Ірану: Олексій Устенко про головні рішення Верховної Ради на цьому тижні
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Споживач, ТЪ у темі

ШОК: у селищах Полтавщини є цілодобові аптеки, а в Кременчуці — немає

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 710 Коментарів: 1

 

Кременчуцькі чиновники кажуть, що це все через комендантську годину. Але ж комендантська година однакова по всій області...

У Кременчуці жодна аптека не працює вночі через комендантську годину. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у департаменті охорони здоров’я Кременчуцької міської ради.

Нещодавно ми писали, що вночі у Кременчуці неможливо купити ліки, бо єдина у місті цілодобова аптека (що працювала на території лікарні на вул. на Лікаря Парнети, 2) закрилася, а її ліцензію анулювали.

Тоді ж ми звернулися за роз’ясненнями до департаменту охорони здоров’я.

У своїй відповіді місцеві чиновники зазначили, що в Україні та на Полтавщині діють воєнний стан і комендантська година, і що на час дії комендантської години аптечні заклади в Кременчуці не працюють у цілодобовому режимі.

31 травня під час брифінгу директора департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації Віктора Лисака, «Кременчуцький ТелеграфЪ» поставив йому питання щодо можливості роботи аптек і аптечних пунктів на Кременчуччині вночі, адже не всі на «гострі» випадки потрібна «швидка», та й у відділеннях лікарень не завжди є всі необхідні ліки.

— Сьогодні в області немає такої комунальної мережі, на яку ми можемо вплинути. Хоча в Кременчуці вона є. І в неї місцева влада вкладає кошти.

Аптеки — це комерційні підприємства. На них ми можемо вплинути лише через Державну службу лікарських засобів. У нас був перелік аптек, які працюють цілодобово.

Ми оновимо інформацію й опублікуємо її на сайті. Я поставлю завдання державній службі лікарських засобів, вона контактує з аптеками. Наприклад, в нашому районі, де розташований Департамент, аптека цілодобово працює.

А якщо в якоїсь лікарні немає ургентних ліків, то ви скажіть, ми напишемо у Національну службу здоров’я і допоможемо їм знайти ліки, — відповів Віктор Лисак.

І вже вчора на сайті департаменту охорони здоров’я ПОВА з’явився перелік аптечних закладів, що працюють цілодобово (або майже цілодобово).

Назва аптеки/аптечного пункту

Адреса

Години праці

Аптечний пункт № 3 аптеки № 1

с. Велика Багачка

вул. Каштанова, 21

КНП «Великобагачанська ЦЛ»

 цілодобово

Аптечний пункт № 10 аптеки № 1

с. Котельва

вул.Полтавський шлях, 283

КНП «Котелевська лікарня планового лікування»

 цілодобово

Аптека № 1

м. Кобеляки

пров. Шевченка, 5/22

 цілодобово

Аптечний пункт № 7 аптеки № 270

м. Полтава

вул. О. Гончара, 27-А,

1 міська клінічна лікарня

1 поверх

 цілодобово

Аптека № 75

м. Миргород,

вул. Гоголя, 170-А

 цілодобово

Аптечний пункт № 9 аптеки № 1

м. Хорол,

вул. Михайла

Полонського, 11/1,

КНП «Хорольська міська лікарня»

 цілодобово

Аптечний пункт № 4 Аптеки № 2

м. Лубни

вул. П’ятикопа, 26

КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування»

 цілодобово

Аптека № 22

МАЛИНА

Кременчуцький район

с. Семенівка

вул. Незалежності, 47а

з 4.00 до 24.00,

без вихідних

Аптека № 23

МАЛИНА

Кременчуцький район

м. Глобине

вул. Володимирівська, 43

з 4.00 до 24.00,

без вихідних

Аптека № 24 ФАКУЛЬТЕТ-ФАРМ

м. Решетилівка

вул.Горького, 1

прим. 2

з 4.00 до 24.00,

без вихідних

Аптека № 27

МАЛИНА

с. Диканька

вул. Дружби, 5

з 4.00 до 24.00,

без вихідних

Аптечний пункт № 11 аптеки № 5

м. Гадяч

вул. Лохвицька, 1

КНП «Гадяцька МЦЛ»

 цілодобово

Аптека № 5 ФАКУЛЬТЕТ-ФАРМ

с. Нові Санжари, вул.Незалежності, 37

з 4.00 до 24.00,

без вихідних

Виходить, що у набагато менших за розмірами та за кількістю жителів містах і селищах Полтавщини є цілодобові аптеки, а у понад 200 тисячному Кременчуці немає. І комендантська година не стала на заваді.

І це при тому, що комендантська година на Полтавщині триває від 00.00 до 4.00. А останні аптеки зачиняються о 21.00. 

Чому так? Ми обов'язково запитаємо про це у місцевої влади. І з відповіддю вас ознайомимо. Слідкуйте за новинами на нашому сайті.

Нагадаємо, що ще у січні на Кременчуччині допізна працювало три аптечні заклади, один з яких у Кременчуці.

Читайте також:

1
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: glavcom.ua
Теги: аптеки цілодобово департамент охорони здоров'я Кременчуцька міська рада Полтавська ОВА Віктор Лисак
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 057
Angel737:
Сьогодні, 10:18

Ганьба Малецкому!


8 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх