На Полтавщині безвісти зник 16-річний Артур Яценко

30 травня, у Гадячі безвісти зник місцевий 16-річний Артур Яценко. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що хлопець навчається на першому курсі Гадяцького вищого професійного аграрного ліцею, 30 травня близько 15.20 він вийшов з навчального закладу та до теперішнього часу його місцеперебування не відоме.
Прикмети зниклого: зріст 170-172 см, худорлявої статури, русяве коротке волосся та зелені очі. Був одягнений у чорні спортивні штани, плямисту помаранчево-зелено-білу футболку, чорні босоніжки, чорну кепку та сонцезахисні окуляри.
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