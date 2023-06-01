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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині безвісти зник 16-річний Артур Яценко

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 563

Вийшов з навчального закладу та зник

30 травня, у Гадячі безвісти зник місцевий 16-річний Артур Яценко. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що хлопець навчається на першому курсі Гадяцького вищого професійного аграрного ліцею, 30 травня близько 15.20 він вийшов з навчального закладу та до теперішнього часу його місцеперебування не відоме.

Прикмети зниклого: зріст 170-172 см, худорлявої статури, русяве коротке волосся та зелені очі. Був одягнений у чорні спортивні штани, плямисту помаранчево-зелено-білу футболку, чорні босоніжки, чорну кепку та сонцезахисні окуляри.

Якщо знаєте щось про місце перебування Артура Яценка, зателефонуйте до чергової частини Гадяцького відділення №1 за номером телефона 099-360-03-66 або 102.
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Автор: Дарія Згура
Теги: безвісти зниклий Полтавщина Гадяч
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