Як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 238

Пожежа у нежитловому будинку, п'яні дебошири та водії напідпитку

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 1 червня, о 18.15, у селі Погребняки, на вулиці Семеновій сталася пожежа у нежитловому будинку.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 4 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Також на 4 осіб склали адмінпротоколи за домашнє насильство.