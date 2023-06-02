«Вийшов до своїх за два дні»: як військовий з Полтавщини врятував 20 своїх побратимів

За прийняте рішення, яке дозволило врятувати не лише рідне відділення, а й частину 1 десантно-штурмової роти, командир взводу подав клопотання про нагородження Сергія Бугара орденом «За мужність» III ступеня
Учасник «Рейду 95 бригади» сьогодні проходить службу в Полтавському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки.
Звичайно, учасник Рейду 95 бригади міг би багато чого розповісти, але Сергій Сергійович щось не хоче, а щось не може казати. Проте він розповів про один бій, в якому врятував понад 20 своїх побратимів. За свій подвиг Сергій Бугар був нагороджений Орденом «За мужність» III ступеня.
За прийняте рішення, яке дозволило врятувати не лише рідне відділення, а й частину 1 десантно-штурмової роти, командир взводу подав клопотання про нагородження Сергія Бугара орденом «За мужність» III ступеня і 31 жовтня 2014 року відповідний указ підписав Президент України.
Після цього були інші бої, поранення і контузії, а у 2020-му році Сергій Сергійович попрощався з військовою службою. Принаймні він так вважав. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну змінило плани, мабуть, усіх наших громадян. Старший солдат Бугар, наприклад, у перший же день прибув до ТЦК та СП.
Звичайно, дух воїна не дозволяє Сергію сидіти на місці. Вже має три відрядження у «бойові» частини, у Гребінці проводять навчання військовозобов’язаних перед відправкою у підрозділи.
Звичайно, залучається Сергій Сергійович і до оповіщення військовозобов’язаних.
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