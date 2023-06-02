Прапор МФК «Кремінь» підняли на найвищу точку України – гору Говерлу

Футболіст «Кремінь» 2013 Максим Нагайчук підкорив Говерлу з прапором МФК «Кремінь». Під шквальний вітер та засніжені схили футболіст «Кремінь» 2013 Максим Нагайчук здійснив сходження на Говерлу. Найвищу точку України вихованець Станіслава Торубари підкорив зі стягом МФК «Кремінь».

- Зважаючи на погодні умови, в які ми потрапили при сходженні на Говерлу, це було неймовірне досягнення для Максима, який самостійно долав всі труднощі та з гордістю доніс прапор свого клубу на вершину Говерли. Максим завжди виділявся особливою наполегливістю, а завдяки постійним тренуванням на футбольному полі, він мав витривалість та силу навіть у сильний дощ, сніг та неймовірний холод, який пронизував наскрізь, не здавався і продовжував рухатися вперед, ще й мотивуючи інших своїм стійким духом.

І коли нарешті така бажана ціль була досягнута, Максим відчув неабияке задоволення та гордість за своє досягнення, бо дійсно подолав важкий шлях при погодних умовах, на які ніхто не очікував в травні, - поділилася враженнями мама Максима Дарина.