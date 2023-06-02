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Прапор МФК «Кремінь» підняли на найвищу точку України – гору Говерлу

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 131

 

Юний спортсмен пройшов через сильний вітер, дощ та крижані схили гори 

Футболіст «Кремінь» 2013 Максим Нагайчук підкорив Говерлу з прапором МФК «Кремінь». Під шквальний вітер та засніжені схили футболіст «Кремінь» 2013 Максим Нагайчук здійснив сходження на Говерлу. Найвищу точку України вихованець Станіслава Торубари підкорив зі стягом МФК «Кремінь».

- Зважаючи на погодні умови, в які ми потрапили при сходженні на Говерлу, це було неймовірне досягнення для Максима, який самостійно долав всі труднощі та з гордістю доніс прапор свого клубу на вершину Говерли. Максим завжди виділявся особливою наполегливістю, а завдяки постійним тренуванням на футбольному полі, він мав витривалість та силу навіть у сильний дощ, сніг та неймовірний холод, який пронизував наскрізь, не здавався і продовжував рухатися вперед, ще й мотивуючи інших своїм стійким духом.

І коли нарешті така бажана ціль була досягнута, Максим відчув неабияке задоволення та гордість за своє досягнення, бо дійсно подолав важкий шлях при погодних умовах, на які ніхто не очікував в травні, - поділилася враженнями мама Максима Дарина.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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