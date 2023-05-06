Як під Кременчуком вирощують овочі, які ми купуємо у місцевих супермаркетах

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Сьогодні, 5 травня «Кременчуцький ТелеграфЪ» відвідав Кременчуцьку овочеву фабрику та на власні очі побачив як вирощують огірки, помідори та салат, які Кременчужани купують з прилавків місцевих торговельних мереж.

– Кременчуцьку овочеву фабрику заснували влітку 2008 року. Ми займаємося вирощуванням овочів, зелені та розсади овочевих культур для захищеного та відкритого ґрунту, – розповів директор підприємства Сергій Шевченко.

Спочатку ми потрапили до теплиць із помідорами. Тут протягом багатьох років вирощують томати голландської насінневої компанії. Це індетермінантний гібрид томата, який росте протягом усього року і досягає довжини 10-12 метрів.

– Врожайність з такого гібрида складає близько 45 кілограмів з квадратного метра, а з одного куща — близько 20 кілограмів. Збір врожаю проводимо три рази на тиждень, – розповів агроном Кременчуцької овочевої фабрики, Олександр Лисненко.

Часто люди бояться купувати овочі у магазинах через загрозу великої концентрації нітратів у них, але Олександр Лисненко спростував цю інформацію, щодо овочів, вирощених на Кременчуцькій фабриці.

– Кожній рослині ми даємо абсолютно збалансоване живлення. Кожні два тижні ми здаємо продукти на аналізи, отримуємо результати та коректуємо живлення. Тому тут немає нічого шкідливого та зайвого, – розповів Олександр.

Також агроном додав, що взагалі помідори можуть пролежати близько тижня, а далі починають псуватися. До речі, у теплицях овочі не обробляються навіть від шкідників, тут працює біозахист.

– Ми виселяємо біологічних агентів, які борються із природними шкідниками. Вони тут живуть та розмножуються, а коли з вулиці залітають шкідники й відкладають личинки, тоді біоагенти їх поїдають. Тобто за рік ми можемо не зробити жодної хімічної обробки. Також у нас є жовті липучки, оскільки шкідники дуже полюбляють жовтий колір, вони на нього летять і прилипають, – розповів Олександр Лисненко.

Далі ми перейшли до теплиці з огірками. Довжина одного стебла сягає 15-17 метрів. Тут знаходяться 25 000 рослин, а з одного квадратного метра збирають близько 40 кг огірків. До речі один огірок зріє 10-12 днів.

Після огірків ми потрапили до салатної лінії. Тут росте пів гектара салату. Це перша такого плану лінія в Україні. До речі колись вона була навіть єдина у країні. Ця лінія дозволяє механізувати процес вирощування салатів.

– Така конструкція була спочатку запущена на салатах, а потім ми додавали ще різні види зелені, колись дійшли до 30 видів. Але воно не знаходить того попиту, який очікувався. Тож до війни весь асортимент знизився до трьох видів, це – рукола, салат і два види базиліку: зелений і фіолетовий. А у зв‘язку з війною асортимент звузився ще більше, тож залишився лише салат, – розповів директор фабрики.

Загалом ріст салату з розсади займає один місяць, але все залежить від погоди, сонця та тепла.

Також крім овочів фабрика вирощує розсаду на замовлення для юридичних осіб. Тут вирощувались і продовжують вирощуватись розсади різних культур, починаючи від екзотичної рослини артишок, закінчуючи капустою, перцем, помідорами, баклажанами тощо. До речі зараз люди цікавляться вирощуванням розсади табаку, тож директор Кременчуцької овочевої фабрики зазначив, що якщо замовлять, то фабрика займеться вирощуванням розсади табаку.

Під кінець екскурсії керівник Кременчуцької районної військової адміністрації зазначив, що усім потрібно допомагати нашим аграріям у такий складний час.

– Як ми всі знаємо що попри те, що у нас триває повномасштабна агресія ворожих сил, наше основне завдання не тільки справлятися з ворогом, а й забезпечувати підтримку нашої економіки. Сьогодні ми відвідали одне з підприємств агропромислового комплексу Кременчуцького району, щоб дізнатися як воно працює, як функціонує і яку допомогу треба надавати аграріям у такий складний час, оскільки триває не тільки вирощування овочевих культур в тепличних господарствах, а й триває посівна кампанія. Ми всі бачимо, що погода не давала повноцінно відсіятися. Зараз, на щастя, погода налагоджується і ми сподіваємось, що наші аграрії своєчасно посіють усі культури. Тому основне завдання зараз підтримати наших агропромислових виробників допомогти їм для того, щоб вони були забезпечені паливо-мастильними матеріальними, трудовими ресурсами, а саме головне зберегти людей на роботі для цього треба дуже велику кількість роботи проробити спільно, щоб можна було зберегти підприємства і дати можливість нашому бюджету наповнюватися завдяки роботі наших вітчизняних промислових і агропромислових підприємств, – підсумував керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.