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Оскар, лицар і квіткарка: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 162

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Людмила Охріменко «Оскар»

У цьому романі йдеться про долю українського офіцера - спецпризначенця, який на початку 2015 потрапляє у полон. Він мріє про втечу з першого дня неволі й робить усе для того, щоб здійснити задумане.

Кого зустрів він «на підвалі»? Як віра предків допомогла йому вижити? Що сталося з його дружиною і чи зустрінуться вони? Чи пробачить йому рідний син? Чи очистить душу  помста? Чи гідно воїна танцювати на Київському вокзалі? Як пройти через пекло і вціліти?

Ця книга про людину, чоловіка, кримського татарина, що свято вірить у силу життя.

Лілак Міллз «Квіткова крамниця»

У «Квітковій крамничці» - другій тенгвулдській історії – випробуватиме долю симпатична власниця квіткової крамниці Ліана Грін, з якою читач знайомий з книжки «Кондитерська». Відколи вона вирішить взяти участь у шоу-конкурсі флористів, ми будемо свідками її неймовірних зусиль на шляху до власної мрії. І до кохання, за яке теж треба боротися. Це надзвичайно теплий, добрий роман, де є і чистота людських взаємин, і відчуття людської спільноти.

  
 

Ярослав Яріш «Лицар з Кульчиць»

Ім’я Юрія Кульчицького овіяне загадками, двозначностями й навіть легендами.  Яким же насправді був рятувальник Відня? З якого роду-племені походив той, хто врятував велику європейську столицю від турецької навали?

Іще молодим, через конфлікт із польським шляхтичем, Юрій змушений тікати на Запорозьку Січ, де зустрічається з отаманом-характерником Іваном Сірком і виконує його доручення. Розвідник, воїн, контрабандист, шпигун, але понад за усе – запорозький козак. Ось таким ви й побачите його на сторінках цієї книги.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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