Оскар, лицар і квіткарка: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Людмила Охріменко «Оскар»

У цьому романі йдеться про долю українського офіцера - спецпризначенця, який на початку 2015 потрапляє у полон. Він мріє про втечу з першого дня неволі й робить усе для того, щоб здійснити задумане.

Кого зустрів він «на підвалі»? Як віра предків допомогла йому вижити? Що сталося з його дружиною і чи зустрінуться вони? Чи пробачить йому рідний син? Чи очистить душу помста? Чи гідно воїна танцювати на Київському вокзалі? Як пройти через пекло і вціліти?

Ця книга про людину, чоловіка, кримського татарина, що свято вірить у силу життя.