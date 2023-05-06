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7 призових місць на всеукраїнському конкурсі посіли представники Горішньоплавнівської музичної школи

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 106

 

Участь у конкурсі брали як діти, так і їхні вихователі

Вихованці та викладачі Горішньоплавнівської дитячої музичної школи гідно виступили на ІІІ Всеукраїнському відкритому конкурсі молодих виконавців української інструментальної музики ім. Германа Жуковського.

Як повідомили у Горішньоплавнівській міській раді, конкурс відбувся онлайн у містах Києві - Рівному - Радивліві.

  • ІІ місце – учениця 7 класу Ружанкова Єлизавета (викладач Фоміна Жанна, концертмейстер Афанасьєва Наталя) із програмою Шарль Беріо концерт № 9 1 ч. та Іван Левицький «Українська рапсодія»;
  • ІІ місце – учениця 5 класу Кочекова Дар’я (викладач Фоміна Жанна, концертмейстер Афанасьєва Наталя) із програмою Густав Холендер «Легкий концерт» 1 ч. та Мирослав Скорик «Мелодія»;
  • ІІ місце – ансамбль скрипалів «Концертіно» (викладач Фоміна Жанна, концертмейстер Афанасьєва Наталя) із програмою Нестор Нижанківський «Коломийка» та Астор П’яццола «Лібертанго»;
  • ІІ місце – учениця 2 класу Коваленко Софія (викладач Никонова Валентина, концертмейстер Зінич Тетяна) із програмою Олександр Кравчук «Концерт G-dur» 1 ч. та Людмила Шукайло «Коломийка»;
  • ІІ місце – викладач Шашина Олена в номінації «Концертмейстер», соліст Мажарова Наталія із програмою Бенедекто Марчелло «Скерцандо» та Світлана Грицаєнко «Тече річечка» обробка української народної пісні;
  • ІІI місце – учениця 6 класу Абазід Ульяна (викладач Завалій Ірина) із програмою Людвіг ван Бетховен «До Ельзи» та Євген Веврік обробка української народної пісні «Гандзя»; 
  • ІІI місце – учениця 7 класу Заїка Єлизавета (викладач Завалій Ірина) із програмою Йозеф Гайдн соната Es-dur 1 ч. та Тетяна Ростимашенко «Неспокійне листя».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Горішньоплавнівська міська рада
Теги: музична школа Горішні Плавні конкурс переможці 2 місце 3 місце Всеукраїнський конкурс онлайн
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