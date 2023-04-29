Коштують мільйони: який вигляд мають найдорожчі будинки та квартири Кременчука, що виставлені на продаж

Два поверхи, гігантські розміри, авторський дизайн та вишукані меблі — так переважно виглядають елітні квартири Кременчука, що виставлені на продаж. Сауни, ландшафтний дизайн, фонтанні комплекси — така розкіш притаманна дорогим кременчуцьким будинкам. Пропонуємо зазирнути, як виглядає елітна нерухомість Кременчука, та дізнатись, скільки вона коштує.
До речі, не дивлячись на війну та обвал гривні, ціни на елітне житло не поспішають стрімко падати, хоча деякі об'єкти висять в оголошеннях роками. Є випадки, коли власники суттєво знизили ціни у доларовому еквіваленті на свої будинки мрії порівняно із довійськовим часом. Проте не завжди: інколи житло у доларах коштує стільки ж, як раніше.
Двоповерховий будинок площею 400 кв. м (це як 7 трикімнатних хрущовок). Судячи з опису, розташований неподалік від Царського села-2, в районі Петрівки. У будинку 4 кімнати: на фото гарно обладнана кухня, камінна зала, дитяча кімната, вітальня з великими шкіряними диванами.
«Маєток мрії» та будинок VIP-класу, аналогів якому немає в Кременчуці, бо знаходиться він біля заповідної зони – так написано в оголошені про продаж. Загальна площа будинку 450 кв. м (це 8 трикімнатних хрущовок). У будинку 4 спальні, вітальня з шикарним каміном, велика хазяйська кухня, кухня для прислуги (так і зазначено в оголошені), кінотеатр, спортзал, кабінет, 2 гаражі, мангальна з місцем для застілля, фонтанний комплекс, спортивний дитячий майданчик, сад з фруктових дерев та город. «Вишенька на торті» – «поле для футболу прямо в заповідній зоні»!
До речі, до війни будинок також виставляли на продаж: $420 тисяч, тож після падіння гривні та року війни він практично подешевшав на $70 тисяч.
Шикарний 4-поверховий будинок у Царському селі розміром з 7 трикімнатних хрущовок. Налічує 7 кімнат, власний басейн, сауну, більярд.
Дворівнева квартира площею 260 квадратних метрів (5 трикімнатних хрущовок) розкинулася одразу на двох поверхах, з 5-ти кімнатами та дизайнерським ремонтом. Розташована у центрі міста в елітному будинку, зроблена з дорогих натуральних матеріалів. Класика жанру – джакузі, сауна, тепла підлога та невеликий спортивний зал з орбітреком.
3-кімнатна квартира у парковій зоні з дизайнерським ремонтом. Інтер'єр та меблі ніби позичені з якогось французького палацу 19 сторіччя. А з вікна відкривається вид на Дніпро та острів «Фантазія». До речі, продається вже давно: у 2021 році її пропонували за $200 тис.
Чотирьохкімнатна квартира на вулиці Соборній схожа на палац: з дорогими меблями та дизайнерським ремонтом, колонами у грецькому стилі.
Квартира вартістю як будинок розташована у центрі. У неї два поверхи, панорамні вікна, величезна тераса та «повний фарш» всередині з авторським дизайном та дорогими меблям.
Двоярусна, 3-кімнатна квартира в центрі міста з великими панорамними вікнами та гарним видом на місто. Обіцяють, що все з якісних екологічних матеріалів (за європейськими нормами). Опалення, вентиляція, підігрів підлог та відеоспостереження управляються через встановлені програматори та терморегулятори. Продається повністю мебльована та з технікою, а у дитячій є танцювальний верстат. Продати готові навіть за біткойн.
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