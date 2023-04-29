Коштують мільйони: який вигляд мають найдорожчі будинки та квартири Кременчука, що виставлені на продаж

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 33

Два поверхи, гігантські розміри, авторський дизайн та вишукані меблі — так переважно виглядають елітні квартири Кременчука, що виставлені на продаж. Сауни, ландшафтний дизайн, фонтанні комплекси — така розкіш притаманна дорогим кременчуцьким будинкам. Пропонуємо зазирнути, як виглядає елітна нерухомість Кременчука, та дізнатись, скільки вона коштує.

До речі, не дивлячись на війну та обвал гривні, ціни на елітне житло не поспішають стрімко падати, хоча деякі об'єкти висять в оголошеннях роками. Є випадки, коли власники суттєво знизили ціни у доларовому еквіваленті на свої будинки мрії порівняно із довійськовим часом. Проте не завжди: інколи житло у доларах коштує стільки ж, як раніше.

$280 тисяч (10 млн грн)

Двоповерховий будинок площею 400 кв. м (це як 7 трикімнатних хрущовок). Судячи з опису, розташований неподалік від Царського села-2, в районі Петрівки. У будинку 4 кімнати: на фото гарно обладнана кухня, камінна зала, дитяча кімната, вітальня з великими шкіряними диванами.

$350 тисяч (13 млн грн)

«Маєток мрії» та будинок VIP-класу, аналогів якому немає в Кременчуці, бо знаходиться він біля заповідної зони – так написано в оголошені про продаж. Загальна площа будинку 450 кв. м (це 8 трикімнатних хрущовок). У будинку 4 спальні, вітальня з шикарним каміном, велика хазяйська кухня, кухня для прислуги (так і зазначено в оголошені), кінотеатр, спортзал, кабінет, 2 гаражі, мангальна з місцем для застілля, фонтанний комплекс, спортивний дитячий майданчик, сад з фруктових дерев та город. «Вишенька на торті» – «поле для футболу прямо в заповідній зоні»!

До речі, до війни будинок також виставляли на продаж: $420 тисяч, тож після падіння гривні та року війни він практично подешевшав на $70 тисяч.

$360 тисяч (13 млн грн)

Шикарний 4-поверховий будинок у Царському селі розміром з 7 трикімнатних хрущовок. Налічує 7 кімнат, власний басейн, сауну, більярд.

Квартири, що коштують як будинок

$270 тисяч

Дворівнева квартира площею 260 квадратних метрів (5 трикімнатних хрущовок) розкинулася одразу на двох поверхах, з 5-ти кімнатами та дизайнерським ремонтом. Розташована у центрі міста в елітному будинку, зроблена з дорогих натуральних матеріалів. Класика жанру – джакузі, сауна, тепла підлога та невеликий спортивний зал з орбітреком.

$210 тисяч

3-кімнатна квартира у парковій зоні з дизайнерським ремонтом. Інтер'єр та меблі ніби позичені з якогось французького палацу 19 сторіччя. А з вікна відкривається вид на Дніпро та острів «Фантазія». До речі, продається вже давно: у 2021 році її пропонували за $200 тис.

$185 тисяч

Чотирьохкімнатна квартира на вулиці Соборній схожа на палац: з дорогими меблями та дизайнерським ремонтом, колонами у грецькому стилі.

$144 тисяч

Квартира вартістю як будинок розташована у центрі. У неї два поверхи, панорамні вікна, величезна тераса та «повний фарш» всередині з авторським дизайном та дорогими меблям.

$140 тисяч

Двоярусна, 3-кімнатна квартира в центрі міста з великими панорамними вікнами та гарним видом на місто. Обіцяють, що все з якісних екологічних матеріалів (за європейськими нормами). Опалення, вентиляція, підігрів підлог та відеоспостереження управляються через встановлені програматори та терморегулятори. Продається повністю мебльована та з технікою, а у дитячій є танцювальний верстат. Продати готові навіть за біткойн.