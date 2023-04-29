На Кременчуччині безвісти зник 41-річний Віталій Рожко з Недогарок

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 145

Чоловік 24 квітня пішов з дому та не повернувся

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісти зниклого Віталія Олександровича Рожка, 1981 року народження, мешканця села Недогарки Кременчуцького району. Чоловік 24 квітня пішов з дому та не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд 40-45 років, зріст 170 см, волосся світле, коротке, світлі очі.

Був одягнений у спортивний костюм чорного кольору, сіро-блакитні кросівки.

Якщо вам відома інформація про місце перебування Віталія Рожка, зателефонуйте до чергової частини Кременчуцького районного управління поліції в Полтавській області за номером 0997933504 або 102.