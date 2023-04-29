У Кременчуці 26-річний водій під наркотиками скоїв ДТП

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 334

У Кременчуці водій їздив містом під наркотиками та скоїв ДТП. Про це повідомила патрульна поліція.

Нещодавно трапилась дорожньо-транспортна подія за участю двох автівок на проспекті Лесі Українки. На місці події патрульні з’ясували, що керманич авто Ford Transit не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався дистанції — внаслідок цього сталося зіткнення з автомобілем Skoda Octavia. Машини отримали механічні пошкодження.

Під час спілкування з винуватцем ДТП патрульні помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Інспектори запропонували водієві проїхати до лікарні. Висновок лікаря був позитивним — в організмі водія виявили канабіс.

На 26-річного кермувальника автомобіля Ford Transit патрульні склали 2 протоколи: за ст. 124 (Вчинення ДТП) та за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.