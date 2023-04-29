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Спортсменка з Кременчуччини Людмила Лузан була в Умані за 300 м від влучання російської ракети

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 425 Коментарів: 1

 

Вибух відбувся за кількасот метрів від нашої спортсменки

Спортсменка з Кременчуччини Людмила Лузан брала участь у Кубку України з веслування на байдарках та каное, що проходив в Умані. Кубок України – перші змагання у сезоні для веслувальників на байдарках та каное. Вони є відбірковими до національної збірної України. У 2023 році Кубок України проходить в Умані: розпочалися старти у понеділок, 24 квітня, останній день був запланований на п'ятницю, 28 квітня.

Уночі з 27 на 28 квітня російські війська здійснили масовану ракетку атаку на Умань. Одна з ракет влучила у житловий будинок. Наразі відомо про 23 загиблих.

Вночі кременчужани чули вибухи: влучань на території області не зафіксовано

Однією з перших на удар по Умані відреагувала олімпійська призерка та лідерка збірної України з веслування Людмила Лузан з Кременчуччини. Вона написала пост в Instagram, де заявила, що не вийде на старт в останній день Кубка України.

- Трагедія сталася поряд з готелем, де знаходиться наша команда. Я прокинулася вночі від вибуху, все тряслося... Вважаю це недоречним, коли у місті траур, а ми будемо виступати після ракетної атаки, – написала Лузан.

Проте згодом видалила пост. 

Як повідомив «Суспільному» головний тренер збірної України Ігор Нагаєв, Людмила Лузан проживала в 300 метрах від місця влучання ракети, у неї стався нервовий зрив. Про своє рішення не виходити на старт вона повідомила тренерському штабу і своєму керівництву в Національній гвардії.

Згодом Федерація каное України прийняла рішення про дострокове завершення змагань.

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Автор: Альона Душенко
Теги: веслування Лузан Умань ракетний обстріл
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Коментарі: 1

1 014
evil:
Сьогодні, 15:03

И шо? В итоге шо? Им нихера не доходит! По ним русня стреляет расеянским ракетами, а они ходят к московским попам в расеянский масковский педриархат! Вдумайтесь их русня убивает ракетами а они прутся в гундяевсеие филиалы фсб паски и вербу святить! В голове есть шото? 


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