У Полтаві чоловік погрожував підліткам пістолетом

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 288

Пістолет, який був у правопорушника, розшукувався з 2017 року як викрадений

У Полтаві чоловік погрожував зброєю перехожим. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

28 квітня близько 19.00 до поліції Полтави надійшло повідомлення від перехожих про конфлікт між групою людей на вулиці Юрія Кондратюка. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та наряд патрульних. Як виявилося, між 29-річним полтавцем та групою підлітків виникла суперечка. У ході конфлікту чоловік дістав пістолет та погрожував ним підліткам.

Наразі фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Слідчі поліції зброю у правопорушника вилучили та направили на судову експертизу. Також попередньо встановили, що вилучений пістолет розшукується з 2017 року як викрадений.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.