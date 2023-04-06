У дитячій лікарні Кременчука відмовилися надавати коментар щодо дитини, у якої з'явився абсцес після уколу

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 1 654

Деякі чиновники, посадовці, очільники комунальних підприємств все частіше відмовляються надавати коментарі пресі, тому суспільно важливі та резонансні теми часто залишаються без відповіді з боку міської влади

Днями у соціальній мережі інстаграм кременчужанка Євгенія опублікувала допис про інцидент, який стався з її 7-місячною дочкою Кірою у Кременчуцькій міській дитячій лікарні. У дитини піднялася температура, і батьки привезли її у медзаклад на лікування. Там малій зробили жарознижувальний укол у сідницю, а після цього на тому місці виникло почервоніння та затвердіння, а пізніше — абсцес. Цей абсцес потребував хірургічного втручання, і зараз дівчинку водять на перев'язки. У цьому дописі користувачі інстаграму позначили «Кременчуцький ТелеграфЪ».

За коментарем ми звернулися до директора Кременчуцької дитячої лікарні Руслана Германа, аби з'ясувати, що сталося насправді, чи сталося взагалі та якими можуть бути причини такої реакції дитини. Руслан Герман спочатку відповів, що дізнається подробиці у підлеглих та прокоментує. Але за кілька годин під час другої розмови заявив, що він не має права розголошувати подробиці лікування та діагноз дитини, бо це — лікарська таємниця, і батьки можуть висунути йому претензії, якщо він це розкаже пресі.

На наше запитання, чи часто трапляються такі ситуації, що після уколів може виникнути абсцес, він відповів, що це може траплятися й у дорослих. На запитання, чи проводиться перевірка по цьому випадку, пан Герман сказав, що дитина вже виписана з лікарні, а батьки до нього не зверталися. Тобто підстав для перевірки чи внутрішнього розслідування немає.

Директор лікарні наголосив, що редакція має надавати офіційні запити, щоб отримати інформацію. Також він додав, що не може будь-що коментувати телефоном (хоча це не заборонено законом, усний запит журналіста є інформаційним запитом), бо не бачив журналіста в обличчя. Тоді авторка цього матеріалу запропонувала прийти до нього особисто, але відповідь була такою:

— Для чого ви будете до мене приходити, скажіть, будь ласка? Якщо ви хочете отримати якусь інформацію, даєте офіційний запит, а ми надамо вам відповідь. У мене, наприклад, бажання немає з вами знайомитися, розумієте? Абсолютно немає бажання з вами знайомитися. Для чого мені з вами знайомитися?

У аудіо нижче ви можете почути всю розмову без цензури.



Цей випадок показовий, і, на жаль, не поодинокий. Все частіше деякі міські чиновники, очільники комунальних підприємств відмовляються надавати коментарі пресі, пояснюючи це тим, що журналісти повинні брати дозвіл у їхніх керівників (департаментів охорони здоров'я, освіти тощо) або ж надсилати офіційний запит. Тому суспільно важливі та резонансні справи часто залишаються без відповіді з боку міської влади. Або ж їх коментарі з'являються тоді, коли вже не є актуальними.

Підкреслюємо, що «Кременчуцький ТелеграфЪ» звертається за коментарями до посадовців виключно з метою збалансованого висвітлення інформації, адже редакція працює за загальноприйнятими стандартами журналістики.

Кременчужанам, які стикаються з подібними проблемами, радимо крім преси також звертатися до адміністрації закладу охорони здоров'я або департаменту, аби детально з'ясувати причини та наслідки інцидентів на місці або ж оформити скаргу.

Раніше ми писали про те, що дитині надавили гематоми на руці під час забору крові.