Душила подушкою та забирала кошти у свекрухи: кременчужанку засудили на 8 років

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 181

У Кременчуці суд позбавив волі на 8 років місцеву 42-річну жінку, яка вчинила розбійний напад на свою свекруху. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

У Кременчуці невістка, яка душила стареньку свекруху, напала на неї вдруге за місяць

У жовтні 2020 року ключем відімкнула будинок на той час своєї свекрухи, підійшла до ліжка і почала душити сонну жінку. Далі побила господарку оселі, зачинила у ванній кімнаті та заволоділа мобільним телефоном і 35 тис. Наступного місяця зловмисниця знову прийшла до свекрухи й забрала у пенсіонерки 6 тис. грн.

Під час розслідування та в суді жінка підтвердила, що має борги у різних кредитних установах і потребує коштів на їх погашення, однак свою вину у скоєнні злочину не визнала.

Жінку позбавили волі на 8 років з конфіскацією всього майна.