Гроші на благодійниках: як шахраї дурять у 2022 році

Кременчужанка Лілія робить свічки для військових. Нещодавно замовила парафін для їх виготовлення, сплатила продавцю 400 грн. Проте парафін так і не отримала.
Лілія далеко не поодинокий випадок. Близько 46 млн грн — стільки коштів мешканці Полтавщини віддали шахраям з початку року по жовтень. Спрацювали як старі трюки з «міняємо старі гроші на нові» та «зняття порчі», так і нові: шахраї спекулюють на бажанні допомогти, або ж скрутному становищі людей. Які «розводи» найпоширеніші зараз та що радять робити правоохоронці та експерти, аби не «годувати» шахраїв.
З початком війни почались масові збори коштів на закупку потрібних речей для військових, тероборони, переселенців, постраждалих під час війни, нужденних. До збору коштів долучились не лише офіційні структури та благодійні організації. Багато волонтерів взялись за допомогу: відомі люди, блогери, просто небайдужі кременчужане, які мали змогу закуповувати та доставляти необхідні речі. Проте цим скористались і шахраї, які намагаються наживатися на чужій біді. Яскравим прикладом у нашому місті став випадок, коли у соцмережах розпочали збір коштів для дитини, нібито постраждалої від теракту в Амсторі. Ці повідомлення виявилось фейком.
Фото дитини просто поцупили з інтернету: на ньому зображений хлопчик, на якого у 2018 році вилилась каструля з окропом. Картинку легко знайти в інтернеті, щоб впевнитись в афері.
На кожну пораду є свої виключення. Ми запитали волонтерів, як не втратити на гачок шахраїв. Зрозуміли одне — відрізнити шахрая від волонтера допоможе лише так зване «сарафанне радіо». У невеликому місті переважно всі активісти один одного знають.
Загалом, у волонтера можна попросити посвідчення, яке підтверджує його волонтерську діяльність. Але не всі волонтери, які дійсно роблять корисну справу, офіційно реєструється. Волонтери, переважно, звітуються у соцмережах щодо збору та витрат кошти. Але не всі викладають деталізовані звіти щодо витрат через великий оборот, а частина інформації, пов'язана із військовими частинами, може бути засекреченою.
Персональні звернення у соціальних мережах, на емейли від органів влади, де йдеться про пропозиції отримати гроші, чи перерахувати їх на допомогу — пастки шахраїв. У місті вже траплялися такі випадки. Наприклад, кременчужанам на вайбер надходили повідомлення нібито від ЦНАПу про виплату коштів. Але установа не веде листування у вайбері; жодних грошей на рахунок громадян не перераховує. Єдиною метою шахраїв було витягнути персональні дані, номер картки тощо.
Кременчуцькі підприємства отримувати електронні листи-підробки нібито від Полтавської ОВА щодо збору коштів для ЗСУ.
Якщо отримали дивного листа чи меседж від посадовців, чи організації, завжди можна зателефонувати до органу влади та уточнити інформацію. Не поспішайте передавати свої дані чи переказувати гроші
З перших днів війни стартувала програма фінансової підтримки внутрішньо переселених осіб. Її умови та розмір виплати змінювалися. Також можна було подати заявку на допомогу від міжнародних фондів. Цим поспішили скористатись шахраї. Вони плодили у соцмережах оголошення про різноманітні виплати для українців. Чого лише не вигадували:
Все це фейки. Їх часто поширюють у соцмережах із посиланням, яке веде на сайт-пастку. Ці сайти можуть імітувати відомі новинні ресурси, такі як «Україна 24», «1+1», чи навіть сторінку банку.
Наприклад, шахраї створили сайт, що практично повністю дублює сторінку благодійної програми Привату «Допомагати просто!». Єдиною відмінністю від оригінального ресурсу є те, що на фейковому порталі замість пропозиції зробити пожертвування на ЗСУ чи переселенців клієнтам пропонують «отримати допомогу відповідно до статусу».
На сайтах-підробках, які називають фішінгові, шахраї пропонують ввести персональні дані нібито для отримання виплат чи авторизації в онлайн банкінгу: ПІБ, номер картки, термін дії, тризначний номер на звороті картки, пароль від інтернет-банкінгу. І так дані платіжної картки можуть бути скомпрометовані. Під приводом оформлення виплати шахраї також можуть просити повідомити пін-код до картки.
Ще одна схема — потрібно вказати дані банківської картки для «сплати комісійного збору», який шахраї обіцяють повернути за добу.
Як приклад, зловмисники створили на сайті, замаскованому під Урядовий портал, сторінку «Державні послуги онлайн» та підрубрику з виплати українцям грошей від ООН. Для підтвердження такого нібито «переказу» необхідно сплатити державне мито у визначеному розмірі.
Іноді у соцмережах публікують оголошення про виплати, аби збільшити кількість підписників. Це такий »маркетинг»: посилання веде на закритий канал чи групу, до якої потрібно вступити. Проте у ній жодної подальшої інформації про виплати немає: такий трюк розрахований на те, що користувач залишиться у підписниках.
Кидати людей при купівлі товарів в інтернету улюблена справа шахраїв. Тепер вони взялись спекулювати на військовій темі. Шахраї розміщують в інтернеті фейкові оголошення щодо продажу бронежилетів та товарів для військових. Отримавши передоплату, зникають. Або ж надсилають дефектну (неякісну, зіпсовану) амуніцію.
Подивіться, як довго працює продавець, які відгуки. Пробийте його номер телефону через додатки Getcontact тощо. Але навіть високі рейтинги продавця на майданчиках оголошень можуть не завжди бути реальністю. Найкращий варіант — безпечна доставка, яку пропонують деякі майданчики, або ж відправлення із накладним платежем. Спочатку перевіряємо на пошті товар, потім платимо гроші.
SMS-повідомлення, у яких ви переможець лотерей та конкурсів — це класика. Зараз у такому меседжі про виграш міститься посилання на один із таких фішингових сайтів.
Не переходити за цими посиланнями та у жодному разі не надавати особисті дані.
Телефонні дзвінки з розповідями про «родич у біді» чи «вашу картку заблоковано» старі, проте, ще дієві. Шахрайства, вчинені псевдо працівниками банків, досі позбавляють заощаджень.
Ринок нерухомості лихоманило з початку війни. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки та переселитися. Ціни на оренду злетіли, попит значно перевищив пропозиції. Шахраї цим вирішили скористатися. Сайти оголошень заполонили фейкові оголошення про оренду житла. Просять внести передоплату на картку, а після отримання коштів номер не відповідає.
Намагайтеся перевірити таких «надавачів послуг» кількома способами. Не переказуйте кошти доки не зустріньтесь з людиною, не побачите житло, та документи на нього. Спробуйте «забронювати» квартиру з обіцянкою переказати кошти найближчим часом, а потім зателефонувати з цим же проханням з різних номерів. Якщо вам навіть не згадають в розмові, що в них вже є «бронь», велика ймовірність, що це шахраї. Перевірте фото житла через Гугл-фото. Перевірте номер телефону орендодавця в інтернеті та у додатках на кшталт Getcontact.
А такі поради дає своїм користувачам Приватбанк:
ПриватБанк не телефонує й не надсилає повідомлень, щоб попросити клієнтів зазначити номер банківської картки, строк її дії, ПІН-код або CVV2-код картки, пароль у Приват24, а також паролі, що надходять у SMS.
Окрім банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів, запитати ПІН-код вашої картки може тільки система Інтернет-банку Приват24. Банк ніколи не просить продиктувати ПІН-код або переслати його в повідомленні куди-небудь!
Якщо ви зателефонували до банку, співробітник може уточнити дівоче прізвище вашої матері або інше кодове слово, проте співробітники банку не телефонують клієнтам для уточнення цієї інформації.
Для отримання переказу на картку за продаж товару необхідно зазначити лише номер картки. Вимоги покупця назвати інші дані (CVV2-код, строк дії картки, баланс чи тип картки) для переказу грошей на вашу картку повинні викликати у вас підозри.
Швидше за все, це шахрайство. Не розголошуйте зміст отриманого вами SMS-повідомлення іншим особам. Також не виконуйте на телефоні операцій, суті яких ви не знаєте. Шахраї можуть обманом змусити вас налаштувати переадресацію викликів та SMS із вашого номера на чужий. Таким чином, адресовані вам SMS або дзвінки від банку будуть надходити шахраям, які зможуть використовувати їх для доступу до ваших рахунків.
Комбінація для переадресації всіх викликів мобільних операторів «Київстар», Vodafone, lifecell: **21*+380ХХХХХХХХХ#
Переадресація SMS у мобільного оператора Vodafone: надішліть SMS із кодом +380ХХХХХХХХХ на номер 3031.
Переадресація SMS у решти мобільних операторів налаштовується в особистому кабінеті.
Якщо вам надійшло SMS, інформаційне повідомлення, лист тощо про виграш, для отримання якого потрібно терміново сплатити податок, мито або ввести свої персональні дані, – вас намагаються обдурити шахраї.
Щоб уберегти себе від дій шахраїв, зайдіть на офіційний сайт компанії або зверніться в службу підтримки – великі компанії завжди розміщують інформацію про свої акції.
Ніколи не переказуйте грошей до отримання призу й не поспішайте – розрахунок шахраїв будується на неусвідомлених і швидких діях клієнтів.
Шахрайство розраховане на патріотизм, та гуманність українців, на їх готовність простягнути руку допомоги тим, хто опинився у скруті. Обман маскують під благодійні наміри. Це не привод не донатити, проте варто пильнувати та чітко розуміти, кому саме робите переказ.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер