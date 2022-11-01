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Війна 8 років і 8 місяців: чи витримали б інші країни такий тиск? – Залужний

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 335

 

Удар 78 ракетами і 5 дронами-камікадзе лише за одну добу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував масовану ракетну атаку, яку 31 жовтня завдали росіяни по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться у його дописі у Фейсбуці.

- Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо.

Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти.

Чи витримали б інші країни такий тиск? Тільки за сьогодні противник застосував по цивільних обʼєктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу Shahed-136 та один БПЛА «Ланцет-3».

Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю.

Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде, – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна ЗСУ ракети дрони
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