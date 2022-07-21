Новий навчальний рік на Полтавщині буде змішаним, – Дмитро Лунін

Новий навчальний рік на Полтавщині буде змішаним: і онлайн, і офлайн. Про це сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін:
Разом з тим, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що навчальний рік у країні має розпочатися з 1 вересня в очному режимі там, де це можливо. І додав, що укриття закладів освіти мають бути приведені в готовність до використання за призначенням.
Нагадаємо, спеціально створена комісія з'ясувала, що у жодній школі Кременчука немає бомбосховища, а підвали не відповідають вимогам до укриття.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер