Новий навчальний рік на Полтавщині буде змішаним, – Дмитро Лунін

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 179

Як працюватиме конкретний дитсадок чи школа, визначатимуть самі діти, батьки та громади

Новий навчальний рік на Полтавщині буде змішаним: і онлайн, і офлайн. Про це сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін:

- Як працюватиме конкретний дитсадок чи школа, визначатимуть самі діти, батьки та громади. Спільне завдання різних рівнів влади – дати доступ до освіти всім дітям. Тим, хто проживає на Полтавщині, тим, хто виїхав в іншу область чи країну, і тим, хто приїхав до нас.

Разом з тим, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що навчальний рік у країні має розпочатися з 1 вересня в очному режимі там, де це можливо. І додав, що укриття закладів освіти мають бути приведені в готовність до використання за призначенням.

- Безпека дітей — найголовніше завдання при підготовці закладів освіти до навчального року. Усі рекомендації вже розроблені. У сховищах мають бути тепло, світло, вентиляція, вода й усе для комфортного перебування під час тривалої повітряної тривоги. Навчання дітей і персоналу правильному поводженню під час тривоги мають стати регулярними, — зауважив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, спеціально створена комісія з'ясувала, що у жодній школі Кременчука немає бомбосховища, а підвали не відповідають вимогам до укриття.