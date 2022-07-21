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росія із початку повномасштабного вторгнення в Україну використала до 60% своїх ракет

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 2

 

Найбільше агресор застосовував балістичні ракети до комплексу «Іскандер»

росія із початку повномасштабного вторгнення в Україну використала до 60% усіх своїх ракет. Про це сповістило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією воєнної розвідки, найбільше агресор використав балістичних ракет до комплексу «Іскандер». Тому застосування ракет цього типу для ударів по Україні вже давно не фіксували.

- Стосовно високоточного озброєння, як заявляє росія, це системи «Іскандер», «Калібр», крилаті ракети повітряного базування - Х101, Х555. За нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни, – заявив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.

Через міжнародні санкції pосія має проблеми під час виробництва нових ракет. Однак вона має і достатньо старих радянських запасів.

- Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22, які в тому числі застосовувалися вже двічі з території білорусі. Інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів – «Смерч», «Ураган», БМ-21 «Град», різного роду авіаційні бомби. Усе, що залишилося від радянського союзу, а запаси дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося, дуже складно, – додав Вадим Скібіцький.

Також представник воєнної розвідки України повідомив, що заява міністра закордонних справ рф сергія лаврова про те, що «спецоперація» вийшла за межі «днр» та «лнр» означає, зокрема, створення підґрунтя для вирішення статусу тимчасово захоплених територій на півдні України:

- Що значить заява лаврова, яку він зробив, до речі про такі можливості говорили й інші високопосадовці рф. Вона означає одне, зараз створюється підґрунтя для того, щоб вирішувати долю або вирішувати статус тимчасово окупованих територій нашої держави на півдні, це насамперед Херсонська область й частина Запорізької області.

Представник ГУР МО України додав, що в росії готують міжнародну спільноту до того, що це допомога російськомовному населенню, громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Росія війна ракети озброєння окупація
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