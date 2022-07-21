росія із початку повномасштабного вторгнення в Україну використала до 60% своїх ракет

росія із початку повномасштабного вторгнення в Україну використала до 60% усіх своїх ракет. Про це сповістило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За інформацією воєнної розвідки, найбільше агресор використав балістичних ракет до комплексу «Іскандер». Тому застосування ракет цього типу для ударів по Україні вже давно не фіксували.
Через міжнародні санкції pосія має проблеми під час виробництва нових ракет. Однак вона має і достатньо старих радянських запасів.
Також представник воєнної розвідки України повідомив, що заява міністра закордонних справ рф сергія лаврова про те, що «спецоперація» вийшла за межі «днр» та «лнр» означає, зокрема, створення підґрунтя для вирішення статусу тимчасово захоплених територій на півдні України:
Представник ГУР МО України додав, що в росії готують міжнародну спільноту до того, що це допомога російськомовному населенню, громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер