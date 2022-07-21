44 - не 70: Зеленський відрагував на фейк про реанімацію

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 368

«Так добре, як зараз, я ще ніколи не почувався»

Президент Володимир Зеленський відреагував про буцімто його «важкий» стан та реанімацію.

Сьогодні, 21 липня, хакери атакували українське радіо і запустили фейк про Зеленського в реанімації. У радіохолдингу TAVR Media (це радіостанції Хіт FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодія FM, Наше Радіо, Classic Radio, Radio Jazz, Радіо Байрактар) заявили, що на мережу радіостанцій здійснили кібератаку, в результаті якої в ефірі прозвучало повідомлення про нібито тяжкий стан президента Володимира Зеленського. Так, ефір обірвався і там прозвучало:

«Увага! Термінове повідомлення: Володимир Зеленський в реанімації у важкому стані. Його обов'язки виконує Голова ВР».

За кілька годин Зеленський записав відеозвернення, щоб спростувати фейкові повідомлення

«Сьогодні Росія запустила чергові фейки, що держава не керується президентом Зеленським, бо він знаходиться в лікарні, точніше в реанімації через свій важкий стан. Важкий стан здоров'я. Так ось, знаходжуся я в кабінеті. Так добре, як зараз, я ще ніколи не почувався».

І додав, що погана новина для всіх, хто запускає подібні фейки, – що таких, як він, – 40 мільйонів.

«При всій повазі до похилого віку, але 44 це не 70. Слава Україні», – підсумував Зеленський.