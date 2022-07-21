44 - не 70: Зеленський відрагував на фейк про реанімацію

Президент Володимир Зеленський відреагував про буцімто його «важкий» стан та реанімацію.
Сьогодні, 21 липня, хакери атакували українське радіо і запустили фейк про Зеленського в реанімації. У радіохолдингу TAVR Media (це радіостанції Хіт FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодія FM, Наше Радіо, Classic Radio, Radio Jazz, Радіо Байрактар) заявили, що на мережу радіостанцій здійснили кібератаку, в результаті якої в ефірі прозвучало повідомлення про нібито тяжкий стан президента Володимира Зеленського. Так, ефір обірвався і там прозвучало:
За кілька годин Зеленський записав відеозвернення, щоб спростувати фейкові повідомлення
І додав, що погана новина для всіх, хто запускає подібні фейки, – що таких, як він, – 40 мільйонів.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер