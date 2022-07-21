Послуги Нафтогазу з липня можна оплачувати в єдиній квитанції

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 739

З 19 липня послуги Нафтогазу з постачання газу для споживачів з Кременчука знову доступні для оплати в Єдиній квитанції. Про це повідомляє Єдина комунальна система (ЄКС), що формує рахунки за оплату комунальних послуг мешканцям міста.

Зазначається, що через затримку нарахувань послуга «ГазНафтогаз» не була включена в розсилку Єдиної квитанції. Тому рахунки за спожитий газ надходили окремо.

«При обміні даними ми не отримуємо докладну розшифровку нарахувань, а тільки суму заборгованості. Заборгованість є дуже у багатьох, так як Нафтогаз виконував і виконує функцію Постачальника Останньої Надії (ПОН), і таке в Кременчуці відбувалось не один місяць», - йдеться в повідомленні.

З питанням, пов’язаним з сумою заборгованості звертайтесь до Нафтогазу.

Номери телефонів контакт-центру газопостачальної компанії Нафтогаз України:

+38 066 300 28 88; +38 098 300 28 88; +38 093 300 28 88

У той же час передавати показання лічильника газу у ЄКС не можна. Нагадаємо, з 1 липня 2022 року ПрАТ «Кременчукгаз», що веде облік та розподіл газу, зобов’язало споживачів передавати через особистий кабінет на сайті «Кременчукгазу» або через вайбер-бот, бажано - з додаванням фото приладу обліку.

Більшість абонентів передали показники «Кременчукгазу» через онлайн-сервіси компанії

Також нагадаємо, що оплата за розподіл газу здійснюється в поточному місяці, за постачання газу - за попередній.