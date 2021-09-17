У мерії Кременчука бідкаються: нічим платити за опалення, особливо — шкіл та дитсадків

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- На сьогоднішній день ситуація вкрай критична, - з цієї фрази голови бюджетної депутатської комісії Олександра Плескуна розпочалося обговорення на комісії перспектив майбутнього опалювального сезону.

Депутат Плескун поінформував, що на сьогодні виробники теплової енергії - ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» та ТЕЦ КВБЗ досі не мають договорів з ГК «Нафтогаз України» на постачання газу. При цьому КП «Теплоенерго» (надавач послуг населенню на правобережжі та на Занасипі) не має договору з КВБЗ (як виробником теплової енергії). Це означає, що опалення Раківки під загрозою.

Як пролунало на засіданні комісії, борг КП «Теплоенерго» перед КВБЗ складає 34 млн грн. Олександр Плескун (до речі, працівник КВБЗ) поцікавився перспективою погашення боргів міста за опалення — у тому числі перед КВБЗ. Як поінформував віцемер з комуналки Іван Москалик, найближчим часом на погашення боргів «Теплоенерго» перед КВБЗ планується спрямувати 6 млн грн — питання перерозподілу розглянуть на майбутній сесії міськради.

Зі свого боку, Іван Москалик поінформував, що КВБЗ подав скаргу на стягнення боргів, у тому числі вимагає стягнення 8 млн грн штрафних санкцій.

- Якщо ця скарга буде задоволена, будуть заблоковані всі рахунки «Теплоенерго», - зазначив Іван Москалик.

Позиція Плескуна залишилася незмінною: гасіть борги.

Віцемер з фінансів Тетяна Неіленко поінформувала: бюджетні заклади поступово погашають заборгованість перед усі ма постачальниками тепла. Так, два місяці тому борг за опалення минулорічного сезону сягав 65 мільйонів гривень, зараз 38 мільйонів.

Вона поінформувала, що можливість погасити борги є в усіх галузей, що забезпечуються з міського бюджету, крім освіти — у цій галузі ситуація найгірша. У освіти немає грошей навіть на те, щоб заплатити за минулий сезон — не кажучи про наступний.

У медицини вистачить грошей, щоб розрахуватися за минулий сезон, але на повий опалювальний сезон не вистачає 9,5 мільйонів, додала пані Неіленко.

- Якщо немає у нас з вами коштів на забезпечення теплом, то ми не маємо жодного права нікуди більше направляти! - заявив наостанок голова бюджетної комісії Олександр Плескун.

Наш коментар. Ми цілком підтримуємо пана Плескуна. Та хочеться нагадати і йому, і депутатам Кременчуцької міської ради, що вони вже легкою рукою віддали майже 9 мільйонів гривень платників податків на друк та розповсюдження «безкоштовної» кольорової газети. У цілому на піар — Кременчуцьку міську телерадіокомпанію включно із заснованою неї газетою — виділили з бюджету міста 21 мільйон гривень. А тепер — усі бідкаються та розводять руками, бо нічим платити за опалення!