Поліція знайшла мішок наркотиків у жителя Кременчуцького району

Вдома у жителя одного із сіл Кременчуцького району виявили наркотики, повідомили у пресслужбі поліції.
За даним фактом поліцією відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне зберігання наркотичних засобів). Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини фігуранта, йому загрожує до трьох років обмеження або позбавлення волі.
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