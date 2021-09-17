Поліція знайшла мішок наркотиків у жителя Кременчуцького району

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 288

Тепер йому загрожує до трьох років тюрми

Вдома у жителя одного із сіл Кременчуцького району виявили наркотики, повідомили у пресслужбі поліції.

- Під час санкціонованого обушку у домогосподарстві 51-річного місцевого мешканця поліцейські виявили пакети з речовиною рослинного походження. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження, - повідомив т.в.о. начальника місцевого відділення поліції Владислав Шаптала.

За даним фактом поліцією відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне зберігання наркотичних засобів). Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини фігуранта, йому загрожує до трьох років обмеження або позбавлення волі.