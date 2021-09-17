Курс валют на 17 вересня: долар дорожчає, євро дешевшає

Національний банк України на п'ятницю, 17 вересня, на 1 копійку послабив курс гривні по відношенню до євро і на 2 копійки опустив по відношенню до долара. Про це свідчать дані на сайті НБУ в четвер, 16 вересня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 5 копійок - до 26,70 гривень за долар, курс у купівлі - до 26,65 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок - до 31,38 гривень за євро.
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