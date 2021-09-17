Регата, ЦНАП та майданчик: кременчужан закликають віддати свій голос за проєкти

Кременчуцька громада подала три проєкти для участі в Бюджеті участі Полтавської області. Голосування триває з 14 до 30 вересня.
Проведення кременчуцької регати на Дніпрі.
Бюджет у розмірі 200 000 грн, за умови співфінансування, розрахований на: виготовлення брендбуку Кременчуцької регати, створення відео та контекстної реклами для участі спортсменів в Регаті, закупка звукового та сценічного обладнання, закупка сувенірної продукції для учасників, а також організація розміщення та харчування учасників Регати.
Проєктом передбачається улаштування нового спортивного майданчика з сучасними та безпечними елементами для створення комфортних умов розвитку дітей та молоді села Потоки Кременчуцького району.
Бюджет на умовах співфінансування - 200 000 грн (по 100 000 з обласного та міського бюджетів).
Біля Центру надання адміністративних послуг планують встановити інформаційний вуличний кіоск. У бюджет 200 000 грн (по 100 000 грн з обласного та міського бюджетів) також планують закупити програмне забезпечення з можливістю використання людьми з фізичними вадами та вадами зору.
Підтримати проєкти просто:
1. Переходь через QR-код або посилання на проєкт.
2. Авторизуйся на сайті.
3. Натискай "Підтримати".
Інструкції для голосування за посиланням.
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