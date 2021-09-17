Регата, ЦНАП та майданчик: кременчужан закликають віддати свій голос за проєкти

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 386 Коментарів: 1

Кременчуцька громада подала три проєкти для участі в Бюджеті участі Полтавської області. Голосування триває з 14 до 30 вересня.

Кременчуцька регата 2022

Проведення кременчуцької регати на Дніпрі.

- Життя кожного мешканця та історія міста тисячею ниток пов'язані зі славетною річкою. Саме Дніпро дає можливість залучати все більше туристів до Кременчука та Полтавщини та популяризувати водні види спорту, такі як вітрильний спорт, - йдеться у пояснювальній записці.

Бюджет у розмірі 200 000 грн, за умови співфінансування, розрахований на: виготовлення брендбуку Кременчуцької регати, створення відео та контекстної реклами для участі спортсменів в Регаті, закупка звукового та сценічного обладнання, закупка сувенірної продукції для учасників, а також організація розміщення та харчування учасників Регати.

Нове будівництво спортмайданчика в с. Потоки

Проєктом передбачається улаштування нового спортивного майданчика з сучасними та безпечними елементами для створення комфортних умов розвитку дітей та молоді села Потоки Кременчуцького району.

Бюджет на умовах співфінансування - 200 000 грн (по 100 000 з обласного та міського бюджетів).

Встановлення кіоску біля ЦНАПу

Біля Центру надання адміністративних послуг планують встановити інформаційний вуличний кіоск. У бюджет 200 000 грн (по 100 000 грн з обласного та міського бюджетів) також планують закупити програмне забезпечення з можливістю використання людьми з фізичними вадами та вадами зору.

Підтримати проєкти просто:

1. Переходь через QR-код або посилання на проєкт.

2. Авторизуйся на сайті.

3. Натискай "Підтримати".

Інструкції для голосування за посиланням.