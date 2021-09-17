Сьогодні День рятівника: вітаємо кременчуцьких супергероїв

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 392

Шановні колеги! Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом – Днем рятівника.

Професією вашого життя стала надзвичайно важлива справа – рятувати людські життя та надбання Держави від нищівної стихії вогню. Заступаючи щоденно на чергування в пожежні підрозділи, ви цілодобово готові до оперативного реагування на небезпечні події, щоб запобігти втратам та допомогти тим, хто цього потребує.

У цей святковий день дякую ветеранам, які багаторічною працею, вдосконалювали

роботу пожежно-рятувальних підрозділів.

Зичу вам міцного здоров’я, родинного благополуччя, наснаги в професійній діяльності на благо народу України.





Начальник Кременчуцького районного управління

Головного управління ДСНС України

у Полтавській області Сергій ГЕРАЩЕНКО