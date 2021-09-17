Сьогодні День рятівника: вітаємо кременчуцьких супергероїв

Шановні колеги! Дорогі ветерани!
Вітаю вас із професійним святом – Днем рятівника.
Професією вашого життя стала надзвичайно важлива справа – рятувати людські життя та надбання Держави від нищівної стихії вогню. Заступаючи щоденно на чергування в пожежні підрозділи, ви цілодобово готові до оперативного реагування на небезпечні події, щоб запобігти втратам та допомогти тим, хто цього потребує.
У цей святковий день дякую ветеранам, які багаторічною працею, вдосконалювали
роботу пожежно-рятувальних підрозділів.
Зичу вам міцного здоров’я, родинного благополуччя, наснаги в професійній діяльності на благо народу України.
Начальник Кременчуцького районного управління
Головного управління ДСНС України
у Полтавській області Сергій ГЕРАЩЕНКО
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