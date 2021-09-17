Чого чекати кременчужанам: гороскоп на сьогодні

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 115

День вдалий для того, щоб проявити свої організаторські здібності

Овен (21 березня – 20 квітня)

Практичність і тактовність – на меті. Овнам не радять в цей день будувати масштабні плани. Ввечері вам доручать завдання, від яких ви не зможете відмовитися.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Не зважайте на інших! Притримуйтеся своєї думки! Ви знаєте краще! День вдалий для того, щоб завершити всі робочі справи та виділити собі час на відпочинок. За можливості, можете зустрітися зі своїми найближчими друзями.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Тримайте язик за зубами! Не розголошуйте свої плани та ідеї! Сьогодні ваш день піде не за планом. Ваші колеги внесуть дисбаланс у роботу, а вдома раптово виникнуть важливі справи, які доведеться вирішувати у терміновому порядку.

Рак (22 червня – 22 липня)

День буде не спокійний! Але ви в змозі в усьому знайти користь. Астрологи не радять Ракам розпочинати нові справи. День підходить для монотонної роботи та домашніх справ. Вирушати в далеку дорогу не рекомендовано.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Краще не нервувати й не злитися – можете нашкодити самі собі. Керівництво похвалить вас за добре виконану роботу. Слідкуйте за планом та не ухиляйтеся від нього на другорядні речі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Експериментуйте! Ви легко знайдете поплічників для цього. Сьогодні Дівам буде потрібна фінансова допомога. Не бійтеся попросити її в своїх найближчих друзів чи родичів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Не відвертайтеся від оточення. На Терезів чекають сюрпризи в особистому житті. День вдалий для знайомств та побудови планів на майбутнє.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Може валитися все з рук! Вам вдасться швидко виправити день. Скорпіонам в цей день рекомендовано зайнятися спортом або відправитися на невелику прогулянку.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День ідей! Дослухайтесь до поради не байдужої вам людини. Стрільці сьогодні будуть змушені виконати великий пласт роботи. Ні за що не переживайте, адже ви впораєтеся навіть краще, ніж думаєте.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Не кидайте нічого! Голова обертом, але у вас є підтримка. Зверніться! День вдалий для навчання, аналізу свого життя та планування. Також добре б було зайнятися самовдосконаленням та пошуком важливої інформації.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Час подумати щодо свої праці. Можливо, вам хочеться чогось іншого? Але лише подумати, Водоліям не рекомендують сьогодні починати щось нове, з'ясовувати стосунки та сперечатися. Важливі справи відкладіть на інший день.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Зміни — це прекрасно! Вирушайте назустріч новим починанням. Рибам астрологи радять не ховати голову в пісок. Всі проблеми, які здаються для вас надто складними, насправді вирішаться дуже швидко і просто.





За матеріалами lifestyle.24tv.ua та 1plus1.ua .