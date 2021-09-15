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Топ новина, Кременчук

Біля КрНУ гола дівчина розмахувала бюстгальтером (18+)

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 8 368 Коментарів: 4

 

Її затримали медики

15 вересня біля КрНУ бігала гола дівчина. Відео виклали у спільноті h.kremenchug.

Дівчина ходила топлес і розмахувала бюстгальтером. Її затримали медики.

Це не перший подібний перформанс у місті:

У центрі Кременчука голий чоловік лякає дітей і собак
Кременчугские патрульные ловили голую женщину (18+)
Кременчужанка «голым танцем» отпраздновала открытие фонтана в сквере Бабаева
Коли відключили гарячу воду: гола кременчужанка залізла у фонтан

5
Автор: Руслана Горгола Джерело відео: h.kremenchug
Теги: КрНУ гола
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Коментарі: 4

82
Fox:
Сьогодні, 15:02

Прям "Новость Дня". Стоит вообще писать о таком неадекватном поведении?innocent Будто бы других проблем у нас не существует. 


35 3
525
1
vortex:
Сьогодні, 15:44

Что ж мне так не везет то, в прошщлом году в фонтанах несколько раз купались а я ни разу не видел, в этом году вот тоже не попал на перфоманс...smile

 

PS Если кто-то захочет устроить ещё перфоманс напишите заранее в телеграфе время и место, мне ж интересно


23 4
546
1
Туся:
Сьогодні, 16:24

гарна фігура, гарні цицьки, є що показати людям!


19 3
164
GAndy:
Сьогодні, 17:00

А заздрісники загребли для ексклюзивного перегляду. %))))


4 3

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