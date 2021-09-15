15 вересня біля КрНУ бігала гола дівчина. Відео виклали у спільноті h.kremenchug.
Дівчина ходила топлес і розмахувала бюстгальтером. Її затримали медики.
Це не перший подібний перформанс у місті:
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