Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Кременчук

За прибирання парку «Ювілейного» кременчужан пригостять кашею та чаєм

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 455

 

17 вересня містян кличуть на «Зелену толоку»

17 вересня у Кременчуці відбудеться екологічна акція «Зелена толока», що проходить до Всесвітнього дня прибирання та у рамках відзначення Дня міста. За даними мерії, організатори безкоштовно забезпечать учасників необхідним інвентарем для прибирання парку.

Школярі та студенти нашого міста, а також усі бажаючі приведуть до ладу територію парку «Ювілейний». Після прибирання на усіх учасників чекатиме смачна каша та чай.

«Зелена толока» проходить у місті вже близько 20 років, і за цей час активісти прибрали парки у різних куточках міста. Парк «Ювілейний» цього року приведуть до ладу вперше.

Старт «Толоки» – о 9.30 біля кафе «Ахтамар».

3
Автор: Катерина Турубара
Теги: Зеленая толока прибирання парк
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх