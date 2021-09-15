За прибирання парку «Ювілейного» кременчужан пригостять кашею та чаєм

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 455

17 вересня у Кременчуці відбудеться екологічна акція «Зелена толока», що проходить до Всесвітнього дня прибирання та у рамках відзначення Дня міста. За даними мерії, організатори безкоштовно забезпечать учасників необхідним інвентарем для прибирання парку.

Школярі та студенти нашого міста, а також усі бажаючі приведуть до ладу територію парку «Ювілейний». Після прибирання на усіх учасників чекатиме смачна каша та чай.

«Зелена толока» проходить у місті вже близько 20 років, і за цей час активісти прибрали парки у різних куточках міста. Парк «Ювілейний» цього року приведуть до ладу вперше.

Старт «Толоки» – о 9.30 біля кафе «Ахтамар».