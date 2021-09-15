Мати учасника бойових дій з Кременчука Дмитра Бурдейного потребує допомоги

Мати Дмитра Бурдейного, учасника бойових дій з Кременчука, потребує допомоги; у неї діагностували онкозахворювання. Про це йдеться у фейсбук-спільноті «АТО Кременчуцький обласний клінічний шпиталь».
Зараз Дмитро продав все, що у нього було. Тому і звертається через групу за допомогою.
Номер карти Привата 4149 4991 5184 2315 Бурдейний Дмитро
За необхідності щодо всіх питань та медичних документів зверніться в приватні повідомлення до Дмитра Беркута.
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