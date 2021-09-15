Мати учасника бойових дій з Кременчука Дмитра Бурдейного потребує допомоги

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 546

Мати Дмитра Бурдейного, учасника бойових дій з Кременчука, потребує допомоги; у неї діагностували онкозахворювання. Про це йдеться у фейсбук-спільноті «АТО Кременчуцький обласний клінічний шпиталь».

В п'ятницю операція в м. Харкові. По страховці, що була, вибрані всі кошти. Але залишилися ще аналізи, на які вже не вистачає коштів. Сума 4567.38 грн, - написала Інна Пугач.

Зараз Дмитро продав все, що у нього було. Тому і звертається через групу за допомогою.

Номер карти Привата 4149 4991 5184 2315 Бурдейний Дмитро

За необхідності щодо всіх питань та медичних документів зверніться в приватні повідомлення до Дмитра Беркута.