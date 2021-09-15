Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Кременчук, Благодійність

Мати учасника бойових дій з Кременчука Дмитра Бурдейного потребує допомоги

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 546

 

Не вистачає суми у 4567.38 грн

Мати Дмитра Бурдейного, учасника бойових дій з Кременчука, потребує допомоги; у неї діагностували онкозахворювання. Про це йдеться у фейсбук-спільноті «АТО Кременчуцький обласний клінічний шпиталь».

В п'ятницю операція в м. Харкові. По страховці, що була, вибрані всі кошти. Але залишилися ще аналізи, на які вже не вистачає коштів. Сума 4567.38 грн, - написала Інна Пугач.

Зараз Дмитро продав все, що у нього було. Тому і звертається через групу за допомогою.

Номер карти Привата 4149 4991 5184 2315 Бурдейний Дмитро

За необхідності щодо всіх питань та медичних документів зверніться в приватні повідомлення до Дмитра Беркута.

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: допомога помощь благотворительность
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Вверх