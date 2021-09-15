Чому виникають гострі кишкові інфекції та як їх уникнути

За 7 місяців від початку цього року серед мешканців Полтавщини зареєстрували 881 випадок гострих кишкових інфекцій
Пік кишкових інфекцій зазвичай припадає на спекотну пору року, тож як їх уникнути? Про це розповідають у Полтавському обласному центрі громадського здоров’я Полтавської облради.
Підвищена температура навколишнього середовища сприяє поширенню збудників, що викликають захворювання на кишкові інфекції. До організму такі збудники потрапляють найчастіше з інфікованою водою, зіпсованими та неякісними харчовими продуктами або контактно-побутовим шляхом через брудні руки.
За 7 місяців від початку цього року серед мешканців Полтавської області зареєстрували 881 випадок гострих кишкових інфекцій, з них 572 – у дітей віком до 17 років. Найбільше – у Полтаві (306, з них у дітей – 195), Кременчуці (148, у дітей – 138), Горішніх Плавнях (51 і 25 відповідно).
Причини кишкових інфекцій:
Не купуйте харчові продукти чи готові страви у місцях несанкціонованої торгівлі.
Не купуйте страви, навіть якщо маєте найменші сумніви щодо безпеки зберігання чи приготування продукту.
У магазині кладіть готові страви до кошика вже після решти продуктів, які ви хочете придбати. Так вони якнайдовше залишатимуться охолодженими.
Не залишайте готову їжу на столі довше, ніж на дві години. Ні в якому разі не зберігайте їжу, яка залишилася після пікніка.
1. Особиста гігієна – понад усе.
Ретельно мийте руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування туалету.
2. Чистота на кухні.
Мийте та тримайте у чистоті всі поверхні та кухонні прилади, що використовуються для приготування їжі. Користуйтеся індивідуальним посудом. Не допускайте комах та тварин до приміщень, де готуєте їжу та зберігаються харчові продукти. Регулярно мийте та обдавайте окропом дитячий посуд та іграшки.
Правила приготування їжі:
3. Правила зберігання продуктів:
4. Чиста вода.
Використовуйте безпечну воду, не пийте воду з неперевірених джерел. Вживайте бутильовану або охолоджену кип’ячену воду. Не купайтеся в непроточних водоймах, у місцях несанкціонованих пляжів, уникайте заковтування води під час купання.
Своєчасна медична допомога
При появі симптомів захворювання (підвищення температури тіла, головний біль, інтоксикація, блювання, рідкі випорожнення, біль у животі, висипання на шкірі тощо) треба одразу звертатись до лікаря. Самолікування може призвести до значних ускладнень.
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