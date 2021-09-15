Вчора вночі у 27-річного кременчужанина знайшли наркотики

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У хлопця був поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною

Вночі 14 вересня ТОРівці знайшли у 27-річного містянина наркотики. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.

Близько 22.00 увагу поліцейських роти тактико-оперативного реагування привернув хлопець, який, побачивши інспекторів, помітно занервував. Оскільки така поведінка здалась поліцейським підозрілою, вони вирішили перевірити його. Під час поверхневої перевірки ТОРівці виявили у хлопця поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною.

На місце прибула слідчо-оперативна група для встановлення усіх обставин події.

Поліція нагадує, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, передбачена кримінальна відповідальність за ст. 309 КК України.