Створили петицію проти розміщення афганських біженців на Полтавщині

Поки її підтримало 54 людини
13 вересня на сайті полтавської міськради з'явилася петиція проти розгортання пунктів тимчасового розміщення біженців з Афганістану на території Полтавської територіальної громади.
Її автор - Володимир Макаренко - апелює до того, що у нас є багато власних переселенців з Донбасу, «які не отримують ні адекватної Допомоги від держави, ні фінансової компенсації, ні робочих місць, ні постійного житла тощо».
Підписати її можна тут.
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