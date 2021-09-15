Створили петицію проти розміщення афганських біженців на Полтавщині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 283 Коментарів: 3

13 вересня на сайті полтавської міськради з'явилася петиція проти розгортання пунктів тимчасового розміщення біженців з Афганістану на території Полтавської територіальної громади.

Її автор - Володимир Макаренко - апелює до того, що у нас є багато власних переселенців з Донбасу, «які не отримують ні адекватної Допомоги від держави, ні фінансової компенсації, ні робочих місць, ні постійного житла тощо».

Підписати її можна тут.