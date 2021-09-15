Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Кременчук, Полтавщина

Створили петицію проти розміщення афганських біженців на Полтавщині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 283 Коментарів: 3

Поки її підтримало 54 людини

13 вересня на сайті полтавської міськради з'явилася петиція проти розгортання пунктів тимчасового розміщення біженців з Афганістану на території Полтавської територіальної громади. 

Біженців з Афганістану дійсно можуть розмістити в Кременчуці: питання розгляне Кабмін

Її автор - Володимир Макаренко - апелює до того, що у нас є багато власних переселенців з Донбасу, «які не отримують ні адекватної Допомоги від держави, ні фінансової компенсації, ні робочих місць, ні постійного житла тощо»

Підписати її можна тут

 

8
Автор: Руслана Горгола
Теги: петиція
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 3

3 514
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:19

своим бы дали работу и достойную оплату, а не на хлеб с водой...


25 2
640
shtai:
Сьогодні, 12:31

Полтавская область территория внедрения и тестирования инноваций. С нас начали медреформу, школьную реформу, к нам приехали с Китая. Так что будут у нас и беженцы и все что только может прийти в глупую голову.


21 1
794
evil:
Сьогодні, 12:44

Все правильно написано в петиции. А...

 

розгортання пунктів тимчасового розміщення біженців з Афганістану на території Полтавської територіальної громади.

.... - это ни что иное, как "Новые Санжары" версия 2.0.

Це ж було вже!...© Н.Д Кучма

Афганцев в итоге завезут. А если будет противодействие со стороны местного населения, вся страна снова будет предосудительно называть нас средневековыми дикарями...

А квартальный писюанист Зілєнскій как и полтора года назад, снова будет рассказывать типа «все афганцы находятся в удовлетворительном состоянии» и «никакой опасности нет». «Есть другая опасность. Опасность забыть о том, что все мы — люди и все мы — украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто прилетел с Афганистана....

 

 

 


20 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх