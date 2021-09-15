Поліція розшукує безвісно зниклого неповнолітнього Владлена Сказку

Розшукють безвісно зниклого неповнолітнього Владлена Сказку, повідомляє пресслужба поліції.
Востаннє 16-річного полтавця бачили 11 вересня. Цього дня Владлен залишив своє місце проживання та до цього часу не повернувся. Також відомо, що хлопець раніше вже зникав.
Прикмети: на вигляд 15-17 років, зріст 160 см, світло-русяве волосся, коротка зачіска, очі блакитні, на задній частині голови шрам.
Був одягнений у: сіру футболку з написом NIKE, чорні штани Adidas та кросівки Reebok.
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