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Надзвичайні новини

Поліція розшукує безвісно зниклого неповнолітнього Владлена Сказку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 667

 

Хлопець не перший раз зникає

Розшукють безвісно зниклого неповнолітнього Владлена Сказку, повідомляє пресслужба поліції.

Востаннє 16-річного полтавця бачили 11 вересня. Цього дня Владлен залишив своє місце проживання та до цього часу не повернувся. Також відомо, що хлопець раніше вже зникав.

Прикмети: на вигляд 15-17 років, зріст 160 см, світло-русяве волосся, коротка зачіска, очі блакитні, на задній частині голови шрам.

Був одягнений у: сіру футболку з написом NIKE, чорні штани Adidas та кросівки Reebok.

Якщо вам відома інформація про хлопця, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 0506062919, (0532) 51-77-55  або «102».
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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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