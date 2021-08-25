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Топ новина, Кременчук

Нарешті: на Крюківському мосту сьогодні закінчили ремонт стиків

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 350 Коментарів: 2

 

З 22.00 відкриють дві смуги проїжджої частини для руху автотранспорту

25 серпня «Укрзалізниця» завершила ремонт деформаційних стиків на мосту через річку Дніпро. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, наразі підприємство прибирає спецтехніку зі шляхопроводу.

Ремонт деформаційних стиків мосту закінчили дещо раніше запланованого терміну – планували ремонтувати до 31 серпня.

З 22.00 на магістральній частині мосту відкриють дві смуги для руху автотранспорту. Отже, з завтрашнього дня, 26 серпня, на ньому вже не повинно бути заторів, що виникали під час ремонту мостового переходу.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Крюківський міст ремонт моста
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Коментарі: 2

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Чувааак:
Сьогодні, 15:51

А чо розрили те шо ремонтували минулого чи позаминулого року???


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ags:
Сьогодні, 16:08

Цитата: Чувааак
А чо розрили те шо ремонтували минулого чи позаминулого року???

 

Видимо, сам не развалился, а средства освоить нужно было


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