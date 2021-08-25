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Google Україна та Мінцифри запрошують кременчужан на безкоштовний тренінг

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1

 

Тренінг в першу чергу призначиний для представників малого та середнього бізнесу туристичної галузі

Google Україна започатковує онлайн-курс із розвитку цифрових навичок для представників середнього та малого бізнесу туристичної та суміжних галузей. Головна мета курсу - підвищення ефективності управління бізесом задля більш ефективного подолання наслідків впливу COVID-19.

Серія тренінгів «Google для туризму: розвиток бізнесу онлайн» є частиною співпраці Google та Уряду у напрямку цифрової трансформації України.  

Курс буде корисний власникам, керівникам та маркетологам компаній туристичного малого та середнього бізнесу: готелів, курортів, кафе, ресторанів, туристичних агенцій, крамниць, місць туристичної привабливості.

Усього планують провести 7 тренінгів:

  • цифрові можливості розвитку бізнесу;
  • розвиток бізнесу онлайн завдяки сайту;
  • просування сайту для залучення нових клієнтів;
  • інструменти інтернет-маркетингу для просування бізнесу;
  • просування бізнесу в інтернеті за допомогою рекламних інструментів;
  • аналітика та аналіз результатів;
  • взаємодія з командою та бізнес-процеси.

Курс був розроблений локально спеціально для підприємців, що працюють у сфері туризму, а теми охоплюють цифрові інструменти Google та інших компаній.

Курс ведуть експерти з реклами, соціальних медіа, оптимізації сайтів, фотографування та інструментів Google.

Тренінги будуть проведені з 9 по 30 вересня 2021 року, участь безкоштовна. 

Програма тренінгів є спільним проектом Google Україна та Уряду, зокрема Міністерства цифрової трансформації, Міністерства культури та інформаційної політики та Державного агентства розвитку туризму.  

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: тренінг туризм
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