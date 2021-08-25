Google Україна та Мінцифри запрошують кременчужан на безкоштовний тренінг

Google Україна започатковує онлайн-курс із розвитку цифрових навичок для представників середнього та малого бізнесу туристичної та суміжних галузей. Головна мета курсу - підвищення ефективності управління бізесом задля більш ефективного подолання наслідків впливу COVID-19.
Серія тренінгів «Google для туризму: розвиток бізнесу онлайн» є частиною співпраці Google та Уряду у напрямку цифрової трансформації України.
Курс буде корисний власникам, керівникам та маркетологам компаній туристичного малого та середнього бізнесу: готелів, курортів, кафе, ресторанів, туристичних агенцій, крамниць, місць туристичної привабливості.
Усього планують провести 7 тренінгів:
Курс був розроблений локально спеціально для підприємців, що працюють у сфері туризму, а теми охоплюють цифрові інструменти Google та інших компаній.
Курс ведуть експерти з реклами, соціальних медіа, оптимізації сайтів, фотографування та інструментів Google.
Тренінги будуть проведені з 9 по 30 вересня 2021 року, участь безкоштовна.
Програма тренінгів є спільним проектом Google Україна та Уряду, зокрема Міністерства цифрової трансформації, Міністерства культури та інформаційної політики та Державного агентства розвитку туризму.