На Кременчуцькому водосховищі невідомі незаконно виловили 210 кілограмів риби

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23 серпня близько 9.00 мобільна група рибоохоронного патруля за 500 метрів від берега у Сулинській затоці Кременчуцького водосховища неподалік села Липове виявила 16 ліскових сіток з рибою. Полтавський рибоохоронний патруль інформує, що сітки були встановлені на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення.

Державний інспектор мобільної групи склав акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений.

Вилучили рибу загальною вагою 210 кілограмів, а саме:

лящів - 146 екз.;

карасів сріблястих – 136 екз.;

сазанів – 81 екз.;

судака – 49 екз.

Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 141 035 грн.

На місце події рибоохоронці викликали слідчо-оперативну групу та подали до поліції заяву про встановлення власника безгосподарського майна та відкриття кримінального провадження.