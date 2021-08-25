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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кременчуцькому водосховищі невідомі незаконно виловили 210 кілограмів риби

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 249

 

Держава зазнала збитків на понад 141 тисячу гривень

23 серпня близько 9.00 мобільна група рибоохоронного патруля за 500 метрів від берега у Сулинській затоці Кременчуцького водосховища неподалік села Липове виявила 16 ліскових сіток з рибою. Полтавський рибоохоронний патруль інформує, що сітки були встановлені на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення.

Державний інспектор мобільної групи склав акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений.

 

Вилучили рибу загальною вагою 210 кілограмів, а саме:

  • лящів - 146 екз.;
  • карасів сріблястих – 136 екз.;
  • сазанів – 81 екз.;
  • судака – 49 екз.

Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 141 035 грн.

На місце події рибоохоронці викликали слідчо-оперативну групу та подали до поліції заяву про встановлення власника безгосподарського майна та відкриття кримінального провадження.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: рибоохоронний патруль браконьєри риба сітки
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