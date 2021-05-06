Садистськи зґвалтував та вбив дівчину — підозрюваному у злочині 15 років

Сьогодні, 12:18 Переглядів: 1 873

Моторошна подія, що сталася цими вихідними, а саме вбивство неповнолітньої на Козельщині, викликала неабиякий резонанс серед громадськості.





Наразі підозрюваному у скоєнні жахливого злочину 15-річному юнакові інкримінують зґвалтування (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України) неповнолітньої жительки с. Бреусівка Козельщинської тергромади. Нагадаємо, тіло дівчини виявили 30 квітня на узбіччі місцевої дороги перехожі.





За даними пресслужби Нацполіції Полтавщини, на підставі отриманих даних експертного дослідження та зібраних в процесі досудового розслідування доказів підозру у скоєнні злочину було вручено 15-річному хлопцю, з яким загибла відпочивала в одній компанії.





На даний час слідчі поліції здійснюють розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство (ч. 1 ст. 115) зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152) та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо це діяння спричинило смерть потерпілої особи (ч. 3 ст. 136).





Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції, зазначив:





- Наразі у кримінальних провадженнях триває ряд експертиз, а також проводяться необхідні слідчі дії для встановлення істини у справі. Ретельно вивчаються всі обставини злочину для визначення ролі кожного учасника події та надання їх діям об’єктивної юридичної оцінки.





А тим часом обурені мешканці Козельщинської громади вимагають справедливості, звернувшись до депутата Полтавської облради Руслана Телятника.





На своїй сторінці у Фейсбук Руслан Телятник зазначив:



