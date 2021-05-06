За добу COVID-19 діагностували у 6038 українців, на Полтавщині у 395

За добу у Полтавській області померло 24 людини з коронавірусною хворобою
6 038 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 6 травня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 849 осіб;
- летальних випадків – 374;
- одужало – 14 351 особа;
- здійснено тестувань за добу – 72 373 (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 097 024 особи;
- одужало – 1 711 709 осіб;
- летальних випадків – 45 451;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 555 109.
24 494 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня в Україні. 783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;
- Вінницька область – 147 випадків/ 1 096 щеплень;
- Волинська область – 161 випадок/ 196 щеплень;
- Дніпропетровська область – 543 випадки/ 2 604 щеплення;
- Донецька область – 599 випадків/ 1 389 щеплень;
- Житомирська область – 107 випадків/ 442 щеплення;
- Закарпатська – 72 випадки/ 408 щеплень;
- Запорізька область – 357 випадків/ 1 080 щеплень;
- Івано-Франківська область – 51 випадок/ 401 щеплення;
- Київська область – 126 випадків/ 1 886 щеплень;
- Кіровоградська область – 42 випадки/ 442 щеплення;
- Луганська область – 237 випадків/ 493 щеплення;
- Львівська область – 166 випадків/ 1 610 щеплень;
- Миколаївська область – 210 випадків/ 869 щеплень;
- Одеська область – 329 випадків/ 1 038 щеплень;
- Полтавська область – 395 випадків/ 76 щеплень;
- Рівненська область – 403 випадки/ 551 щеплення;
- Сумська область – 139 випадків/ 562 щеплення;
- Тернопільська область – 101 випадок/ 419 щеплень;
- Харківська область – 544 випадки/ 431 щеплення;
- Херсонська область – 125 випадків/ 460 щеплень;
- Хмельницька область – 166 випадків/ 978 щеплень;
- Черкаська область – 297 випадків/ 597 щеплень;
- Чернівецька область – 74 випадки/ 313 щеплень;
- Чернігівська область – 25 випадків/ 545 щеплень.
Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення. Станом на 5 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 519 165 людей.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 72909 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 395.
Одужали 62682 (+727) жителі області, продовжують лікування 8638 людей. Усього зареєстрували 1589 летальних випадків, нових – 24 (Миргород – 5; Полтава – 3; Гадяч – 2; Глобинський район – 2; Диканський район – 2; Козельщинський район – 2; Кременчук; Великобагачанський, Гадяцький, Карлівський, Кобеляцький, Котелевський, Полтавський, Хорольський райони).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 26915 (+91);
- Кременчук – 8640 (+47);
- Полтавський район – 3575 (+14);
- Горішні Плавні – 3395 (+42);
- Миргород – 2826 (+5);
- Лубни – 2428 (+31);
- Лохвицький район – 2116 (+1);
- Зіньківський район – 1622 (+5);
- Карлівський район – 1592 (+13);
- Глобинський район – 1301 (+26);
- Пирятинський район – 1237 (+13);
- Новосанжарський район – 1143 (+14);
- Гадяч – 1106 (+9);
- Кременчуцький район – 1082 (+4);
- Котелевський район – 1069 (+3);
- Шишацький район – 1069 (+2);
- Диканський район – 1067 (+7);
- Хорольський район – 1055 (+2);
- Кобеляцький район – 1028 (+6);
- Решетилівський район – 995 (+8);
- Миргородський район – 975 (+2);
- Машівський район – 857;
- Гадяцький район – 826 (+2);
- Чутівський район – 751 (+1);
- Оржицький район – 732 (+9);
- Великобагачанський район – 724 (+7);
- Лубенський район – 712 (+14);
- Козельщинський район – 619 (+4);
- Семенівський район – 571;
- Гребінківський район – 569 (+11);
- Чорнухинський район – 312 (+2).