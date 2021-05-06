За добу COVID-19 діагностували у 6038 українців, на Полтавщині у 395

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За добу у Полтавській області померло 24 людини з коронавірусною хворобою

6 038 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 6 травня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 849 осіб;

летальних випадків – 374;

одужало – 14 351 особа;

здійснено тестувань за добу – 72 373 (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 097 024 особи;

одужало – 1 711 709 осіб;

летальних випадків – 45 451;

проведено ПЛР-тестувань – 9 555 109.

24 494 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня в Україні. 783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).



Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;

Вінницька область – 147 випадків/ 1 096 щеплень;

Волинська область – 161 випадок/ 196 щеплень;

Дніпропетровська область – 543 випадки/ 2 604 щеплення;

Донецька область – 599 випадків/ 1 389 щеплень;

Житомирська область – 107 випадків/ 442 щеплення;

Закарпатська – 72 випадки/ 408 щеплень;

Запорізька область – 357 випадків/ 1 080 щеплень;

Івано-Франківська область – 51 випадок/ 401 щеплення;

Київська область – 126 випадків/ 1 886 щеплень;

Кіровоградська область – 42 випадки/ 442 щеплення;

Луганська область – 237 випадків/ 493 щеплення;

Львівська область – 166 випадків/ 1 610 щеплень;

Миколаївська область – 210 випадків/ 869 щеплень;

Одеська область – 329 випадків/ 1 038 щеплень;

Полтавська область – 395 випадків/ 76 щеплень;

Рівненська область – 403 випадки/ 551 щеплення;

Сумська область – 139 випадків/ 562 щеплення;

Тернопільська область – 101 випадок/ 419 щеплень;

Харківська область – 544 випадки/ 431 щеплення;

Херсонська область – 125 випадків/ 460 щеплень;

Хмельницька область – 166 випадків/ 978 щеплень;

Черкаська область – 297 випадків/ 597 щеплень;

Чернівецька область – 74 випадки/ 313 щеплень;

Чернігівська область – 25 випадків/ 545 щеплень.

Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення. Станом на 5 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 519 165 людей.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 72909 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 395.



Одужали 62682 (+727) жителі області, продовжують лікування 8638 людей. Усього зареєстрували 1589 летальних випадків, нових – 24 (Миргород – 5; Полтава – 3; Гадяч – 2; Глобинський район – 2; Диканський район – 2; Козельщинський район – 2; Кременчук; Великобагачанський, Гадяцький, Карлівський, Кобеляцький, Котелевський, Полтавський, Хорольський райони).



Географія поширення інфекції: