Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 діагностували у 6038 українців, на Полтавщині у 395

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За добу у Полтавській області померло 24 людини з коронавірусною хворобою

6 038 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 6 травня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 849 осіб;
  • летальних випадків – 374;
  • одужало – 14 351 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 72 373 (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 097 024 особи;
  • одужало – 1 711 709 осіб;
  • летальних випадків – 45 451;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 555 109.

24 494 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня в Україні. 783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).


Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;
  • Вінницька область – 147 випадків/ 1 096 щеплень;
  • Волинська область – 161 випадок/ 196 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 543 випадки/ 2 604 щеплення;
  • Донецька область – 599 випадків/ 1 389 щеплень;
  • Житомирська область – 107 випадків/ 442 щеплення;
  • Закарпатська – 72 випадки/ 408 щеплень;
  • Запорізька область – 357 випадків/ 1 080 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 51 випадок/ 401 щеплення;
  • Київська область – 126 випадків/ 1 886 щеплень;
  • Кіровоградська область – 42 випадки/ 442 щеплення;
  • Луганська область – 237 випадків/ 493 щеплення;
  • Львівська область – 166 випадків/ 1 610 щеплень;
  • Миколаївська область – 210 випадків/ 869 щеплень;
  • Одеська область – 329 випадків/ 1 038 щеплень;
  • Полтавська область – 395 випадків/ 76 щеплень;
  • Рівненська область – 403 випадки/ 551 щеплення;
  • Сумська область – 139 випадків/ 562 щеплення;
  • Тернопільська область – 101 випадок/ 419 щеплень;
  • Харківська область – 544 випадки/ 431 щеплення;
  • Херсонська область – 125 випадків/ 460 щеплень;
  • Хмельницька область – 166 випадків/ 978 щеплень;
  • Черкаська область – 297 випадків/ 597 щеплень;
  • Чернівецька область – 74 випадки/ 313 щеплень;
  • Чернігівська область – 25 випадків/ 545 щеплень.

Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення. Станом на 5 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 519 165 людей.


 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 72909 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 395.


Одужали 62682 (+727) жителі області, продовжують лікування 8638 людей. Усього зареєстрували 1589 летальних випадків, нових – 24 (Миргород – 5; Полтава – 3; Гадяч – 2; Глобинський район – 2; Диканський район – 2; Козельщинський район – 2; Кременчук; Великобагачанський, Гадяцький, Карлівський, Кобеляцький, Котелевський, Полтавський, Хорольський райони).


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 26915 (+91);
  • Кременчук – 8640 (+47);
  • Полтавський район – 3575 (+14);
  • Горішні Плавні – 3395 (+42);
  • Миргород – 2826 (+5);
  • Лубни – 2428 (+31);
  • Лохвицький район – 2116 (+1);
  • Зіньківський район – 1622 (+5);
  • Карлівський район – 1592 (+13);
  • Глобинський район – 1301 (+26);
  • Пирятинський район – 1237 (+13);
  • Новосанжарський район – 1143 (+14);
  • Гадяч – 1106 (+9);
  • Кременчуцький район – 1082 (+4);
  • Котелевський район – 1069 (+3);
  • Шишацький район – 1069 (+2);
  • Диканський район – 1067 (+7);
  • Хорольський район – 1055 (+2);
  • Кобеляцький район – 1028 (+6);
  • Решетилівський район – 995 (+8);
  • Миргородський район – 975 (+2);
  • Машівський район – 857;
  • Гадяцький район – 826 (+2);
  • Чутівський район – 751 (+1);
  • Оржицький район – 732 (+9);
  • Великобагачанський район – 724 (+7);
  • Лубенський район – 712 (+14);
  • Козельщинський район – 619 (+4);
  • Семенівський район – 571;
  • Гребінківський район – 569 (+11);
  • Чорнухинський район – 312 (+2).
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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