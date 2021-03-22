Кінно-спортивна школа «Фаворит» «поглинула» КДЮСШ №2 й змінила керівника

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Чи будуть скорочення штату та інфраструктури нової спортивної школи, ТелеграфЪ поцікавився в управління молоді та спорту Кременчука

Кінно-спортивна школа «Фаворит» об'єдналася з дитячо-юнацькою спортивною школою №2. Після того, як фактично «Фаворит» «поглинув» КДЮСШ №2 була утворена нова школа КМ ДЮСШ (Кременчуцька міська дитячо-юнацька спортивна школа), якій найближчим часом мають присвоїти ім'я олімпійського чемпіона Володимира Кисельова.









Спортивну школу перереєстрували й призначили нового керівника





Згідно з даними youcontrol, 7 лютого кінно-спортивна школа «Фаворит» змінила назву на КМ ДЮСШ. А вже 2 березня школа змінила керівника - замість Анни Забодіної, яка очолювала школу 8 років, виконуючим обов'язки став директор КДЮСШ №2 Станіслав Шаляпін.





Зміна керівника

Зміна назви спортивного закладу









До речі, згідно з інформацією, яка розміщена на аналітичній онлайн-системі, Станіслав Шаляпін очолює реформовану КМ ДЮСШ та КДЮСШ №2, яка зараз в процесі припинення.













Юридично вийшло, що маленький «Фаворит» «поглинув» утричі більшу школу КДЮСШ №2 (якщо порівнювати штатний розпис та фінансуванням). А КДЮСШ №2 востаннє відсвяткував 50-річний ювілей.









Проте на справі вийшло, що кінно-спортивну школу доєднали до КДЮСШ №2. Адже юридичну адресу змінили на вул. Залудяка, 5 (як у КДЮСШ №2) та залишили керівництво саме КДЮСШ №2 - Станіслава Шаляпіна.









Скорочення штату не передбачають





До реорганізації дитячо-юнацька кінно-спортивна школа «Фаворит» мала 16 штатних одиниць, а КДЮСШ №2 - 52 штатні одиниці. Як повідомили в управлінні молоді та спорту, після реорганізації кількість штатних одиниць закладу не зазнає скорочення. Штатна чисельність Кременчуцької міської дитячо-юнацької спортивної школи складатиме - 68 штатних одиниць.





Фінансування залишать без змін





Також на запит Телеграфу управління молоді та спорту повідомили, що фінансування залишиться без зменшення видатків.



