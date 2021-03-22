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Кінно-спортивна школа «Фаворит» «поглинула» КДЮСШ №2 й змінила керівника

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 714

Чи будуть скорочення штату та інфраструктури нової спортивної школи, ТелеграфЪ поцікавився в управління молоді та спорту Кременчука

Кінно-спортивна школа «Фаворит» об'єдналася з дитячо-юнацькою спортивною школою №2. Після того, як фактично «Фаворит» «поглинув» КДЮСШ №2 була утворена нова школа КМ ДЮСШ (Кременчуцька міська дитячо-юнацька спортивна школа), якій найближчим часом мають присвоїти ім'я олімпійського чемпіона Володимира Кисельова.


Депутати Кременчука дали старт об'єднанню КДЮСШ №2 та кінно-спортивнї школи «Фаворит»
Кінну школу та КДЮСШ №2 об'єднають - школа носитиме ім'я олімпійського чемпіона Кисельова


 

Спортивну школу перереєстрували й призначили нового керівника


Згідно з даними youcontrol, 7 лютого кінно-спортивна школа «Фаворит» змінила назву на КМ ДЮСШ. А вже 2 березня школа змінила керівника - замість Анни Забодіної, яка очолювала школу 8 років, виконуючим обов'язки став директор КДЮСШ №2 Станіслав Шаляпін.


Зміна керівника 

Зміна назви спортивного закладу


 


До речі, згідно з інформацією, яка розміщена на аналітичній онлайн-системі, Станіслав Шаляпін очолює реформовану КМ ДЮСШ та КДЮСШ №2, яка зараз в процесі припинення.



 


Юридично вийшло, що маленький «Фаворит» «поглинув» утричі більшу школу КДЮСШ №2 (якщо порівнювати штатний розпис та фінансуванням). А КДЮСШ №2 востаннє відсвяткував 50-річний ювілей. 


КДЮСШ №2 відзначила 50-річчя й чекає на реорганізацію


Проте на справі вийшло, що кінно-спортивну школу доєднали до КДЮСШ №2. Адже юридичну адресу змінили на вул. Залудяка, 5 (як у КДЮСШ №2) та залишили керівництво саме КДЮСШ №2 - Станіслава Шаляпіна. 



Скорочення штату не передбачають


До реорганізації дитячо-юнацька кінно-спортивна школа «Фаворит» мала 16 штатних одиниць, а КДЮСШ №2 - 52 штатні одиниці. Як повідомили в управлінні молоді та спорту, після реорганізації кількість штатних одиниць закладу не зазнає скорочення. Штатна чисельність Кременчуцької міської дитячо-юнацької спортивної школи складатиме - 68 штатних одиниць.


Фінансування залишать без змін


Також на запит Телеграфу управління молоді та спорту повідомили, що фінансування залишиться без зменшення видатків.


- У Комунальному закладі фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська дитячо-юнацька кінно-спортивна школа «Фаворит» планові фінансові асигнування на 2020 рік складали 1 820 099 грн., а на 2021 рік було заплановано кошти в сумі 2 083 656 грн.


По Комунальному закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» планові асигнування 2020 року складали 5 893 376 грн., а на 2021 рік було заплановано кошти в сумі 6 652 553 грн.


На сьогоднішній день кошти, які передбачалися на фінансування вищезазначених закладів, об’єднуються без зменшення видатків, - мовиться у відповіді управління молоді та спорту.

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Автор: Альона Душенко
Теги: дюсш скандал
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