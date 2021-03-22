Кременчужанам пояснили, чому субсидії та пільги у березні стали меншими

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 055 Коментарів: 1

Кременчужанам пояснили, чому у березні став меншим розмір субсидії чи пільги. Причина — перерахунок оплати за газ, спожитий у січні. Інформація органів соцзахисту розміщена на офіційному порталі мерії.





Річ у тім, що, відповідно до законодавства, житлові субсидії та пільги розраховуються щомісяця до 25 числа за поточний місяць. Розмір їх залежить від вартості житлово-комунальних послуг. Натомість у січні виникла ситуація, коли вже після нарахування субсидій змінилася ціна за газ. Так, до 25 січня ТОВ «Кременчукгаз-постачання» поінформувало органи соцзахисту про ціну на газ 8,5 грн за куб м. Але після того, як уряд у лютому встановив фіксовану ціну на газ — 6,99 грн за кубометр — у ТОВ «Кременчукгаз-постачання» змінили ціну на січень до цієї суми.



Тепер органи соцзахисту зробили перерахунок субсидій та пільг на газ за січень (з урахуванням фактичної ціни 6,99 грн за куб м).