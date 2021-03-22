Кременчук, Споживач, Все о субсидиях

Кременчужанам пояснили, чому субсидії та пільги у березні стали меншими

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 055 Коментарів: 1

 
Відчутно менша сума субсидії (пільги) — у споживачів з газовим опаленням

Кременчужанам пояснили, чому у березні став меншим розмір субсидії чи пільги. Причина — перерахунок оплати за газ, спожитий у січні. Інформація органів соцзахисту розміщена на офіційному порталі мерії.


Річ у тім, що, відповідно до законодавства, житлові субсидії та пільги розраховуються щомісяця до 25 числа за поточний місяць. Розмір їх залежить від вартості житлово-комунальних послуг. Натомість у січні виникла ситуація, коли вже після нарахування субсидій змінилася ціна за газ. Так, до 25 січня ТОВ «Кременчукгаз-постачання» поінформувало органи соцзахисту про ціну на газ 8,5 грн за куб м. Але після того, як уряд у лютому встановив фіксовану ціну на газ — 6,99 грн за кубометр — у ТОВ «Кременчукгаз-постачання» змінили ціну на січень до цієї суми.


Тепер органи соцзахисту зробили перерахунок субсидій та пільг на газ за січень (з урахуванням фактичної ціни 6,99 грн за куб м).

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: субсидія субсидия пільги пільга
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Коментарі: 1

2 805
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zzzzzz:
Сьогодні, 18:54

Ще дайте кловану 5 руків, потне встигає красти!


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