На Полтавщині 5 тисяч людей вакцинувалося від COVID-19

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 376



У Полтавській області 5 239 тисяч людей вакцинувалося від коронавірусу, із них близько 300 — громадські та публічні діячі. Таку інформацію повідомив сьогодні, 22 березня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов під час апаратної наради.





- Жодних серйозних алергійних реакцій на вакцину у нас на Полтавщині не виявлено, - сказав він.

Наразі в області працює 10 мобільних бригад з вакцинації та 17 кабінетів щеплень.



Четверо співробітників «Телеграфа», до речі, теж зробили щеплення від коронавірусу. Реакції в усіх майже однакові: з ночі та наступний після вакцинації день — озноб, підвищення температури, ломота в м'язах. Проте через день симптоми минаються, самопочуття добре.



Виробник вакцини попереджає, що такі реакції можливі та нормальні, про це йдеться і в пам'ятці, яку видають у пунктах щеплення від COVID-19.







