Здоров'я, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині 5 тисяч людей вакцинувалося від COVID-19

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 376

 

Cерйозних реакцій на вакцину немає

 
У Полтавській області 5 239 тисяч людей вакцинувалося від коронавірусу, із них близько 300 — громадські та публічні діячі. Таку інформацію повідомив сьогодні, 22 березня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов під час апаратної наради.


- Жодних серйозних алергійних реакцій на вакцину у нас на Полтавщині не виявлено, - сказав він.

 

Наразі в області працює 10 мобільних бригад з вакцинації та 17 кабінетів щеплень.


Четверо співробітників «Телеграфа», до речі, теж зробили щеплення від коронавірусу. Реакції в усіх майже однакові: з ночі та наступний після вакцинації день — озноб, підвищення температури, ломота в м'язах. Проте через день симптоми минаються, самопочуття добре.


Виробник вакцини попереджає, що такі реакції можливі та нормальні, про це йдеться і в пам'ятці, яку видають у пунктах щеплення від COVID-19.


Редакторку сайту «ТелеграфЪ» щепили: чекаємо, коли вона перейде під контроль Білла Гейтса (щоденник)


 

 

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус карантин вакцинация вакцинація Covid-19
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх