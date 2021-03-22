Через реформу системи освіти кременчуцькій військовий ліцей планують розширяти

Через реформу системи освіти кременчуцькій ліцей розширять. Мова йде про Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, який у межах робочої поїздки відвідали заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін та директор Департаменту освіти і науки ОДА Віта Ковальська.
Як повідомляє пресслужба пресслужба Полтавської ОДА, через реформу системи загальної освіти з 2024 року діти навчатимуться тут не два, а три роки – з 10 по 12 класи, і заклад вже почав готуватися до розширення. Так, минулого року добудували третій поверх, аби мати змогу розміщувати більшу кількість учнів.
На новому поверсі планують облаштувати навчальні класи, читальний зал, спортзал і тир. Необхідні для цього 3 млн грн виділять з обласного бюджету.
Зараз у ліцеї навчається 88 крурсантів, а навчальний процес із загальноосвітніх дисциплін організовується на базі Кременчуцького педагогічного коледжу ім. Макаренка.