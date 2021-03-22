Коли і де саме не буде світла 23 березня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 509

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії, пов’язані з поточними і капітальними ремонтами трансформаторних підстанцій та повітряних мереж 23 березня.





З 6.00 до 18.00 до перебоїв з електропостачанням слід готуватися кременчужанам, що мешкають за адресами:

вул. Переяслівська

вул. Чкалова

вул. Андріївська

вул. Локомотивна

вул. Леонова

вул. Європейська

вул. Заміська

вул. Арсенальна

вул. Нагірна

вул. Чередницька

пров.Глінки

пров. Переяслівський

пров. Новогеоргіївський

пров. Веселий

пров. Ланковий

пров. Арсенальний

пров. Чкалова

пр.Заміський.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

вул. Марка Вовчка

пров. Розмислова

вул. Переяслівська

вул. Чкалова

вул. Андріївська

вул. Локомотивна

вул. Леонова

вул. Європейська

вул. Заміська

вул. Арсенальна

вул. Нагірна

вул. Чередницька

пров. Глінки

пров. Переяслівський

пров. Новогеоргіївський

пров. Веселий

пров. Ланковий

пров. Арсенальний

пров. Чкалова

пр. Заміський

просп. Полтавський

вул. Чайковського

вул. Василя Симоненка

вул. Михайла Калачевського

пров. Ємельяненка.

З 8.00 до 17.00 світла також не буде у ггр. Правобережна за адресами:

вул. Правобережна

вул. Володимира Вернадського

вул. Декабристів

вул. Манагарова

вул. Сонячна

туп. Декабристів.

Не буде світла і у Власівці:

вул. Молодіжна, 17-45

вул. Висоцького, 3-7.

Також відключення електроенергії щоденно по 26 березня з 8.00 до 17.00 очікуються за адресами: