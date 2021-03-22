Кременчук

Коли і де саме не буде світла 23 березня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 509

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії, пов’язані з поточними і капітальними ремонтами трансформаторних підстанцій та повітряних мереж 23 березня.


З 6.00 до 18.00 до перебоїв з електропостачанням слід готуватися кременчужанам, що мешкають за адресами:

  • вул. Переяслівська
  • вул. Чкалова
  • вул. Андріївська
  • вул. Локомотивна
  • вул. Леонова
  • вул. Європейська
  • вул. Заміська
  • вул. Арсенальна
  • вул. Нагірна
  • вул. Чередницька
  • пров.Глінки
  • пров. Переяслівський
  • пров. Новогеоргіївський
  • пров. Веселий
  • пров. Ланковий
  • пров. Арсенальний
  • пров. Чкалова
  • пр.Заміський.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Марка Вовчка
  • пров. Розмислова
  • вул. Переяслівська
  • вул. Чкалова
  • вул. Андріївська
  • вул. Локомотивна
  • вул. Леонова
  • вул. Європейська
  • вул. Заміська
  • вул. Арсенальна
  • вул. Нагірна
  • вул. Чередницька
  • пров. Глінки
  • пров. Переяслівський
  • пров. Новогеоргіївський
  • пров. Веселий
  • пров. Ланковий
  • пров. Арсенальний
  • пров. Чкалова
  • пр. Заміський
  • просп. Полтавський
  • вул. Чайковського
  • вул. Василя Симоненка
  • вул. Михайла Калачевського
  • пров. Ємельяненка.

З 8.00 до 17.00 світла також не буде у ггр. Правобережна за адресами:

  • вул. Правобережна
  • вул. Володимира Вернадського
  • вул. Декабристів
  • вул. Манагарова
  • вул. Сонячна
  • туп. Декабристів.

Не буде світла і у Власівці:

  • вул. Молодіжна, 17-45
  • вул. Висоцького, 3-7.

Також відключення електроенергії щоденно по 26 березня з 8.00 до 17.00 очікуються за адресами:

  • вул. Франка, 23-52
  • вул. Перекопська, 32-63
  • вул. Центральна
  • вул. Підгірна
  • туп. Перекопський
  • вул. Володимира Вернадського
  • вул. Чернишевського
  • вул. Рилєєва
  • вул. Портова
  • вул. Декабристів
  • вул. Лейтенанта Дніпрова
  • вул. Манагарова
  • вул. Східна
  • пров. Декабристів
  • пров. Рилєєва
  • пров. Чернишевського.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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