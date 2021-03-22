Коли і де саме не буде світла 23 березня: адреси

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії, пов’язані з поточними і капітальними ремонтами трансформаторних підстанцій та повітряних мереж 23 березня.
З 6.00 до 18.00 до перебоїв з електропостачанням слід готуватися кременчужанам, що мешкають за адресами:
- вул. Переяслівська
- вул. Чкалова
- вул. Андріївська
- вул. Локомотивна
- вул. Леонова
- вул. Європейська
- вул. Заміська
- вул. Арсенальна
- вул. Нагірна
- вул. Чередницька
- пров.Глінки
- пров. Переяслівський
- пров. Новогеоргіївський
- пров. Веселий
- пров. Ланковий
- пров. Арсенальний
- пров. Чкалова
- пр.Заміський.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Марка Вовчка
- пров. Розмислова
- вул. Переяслівська
- вул. Чкалова
- вул. Андріївська
- вул. Локомотивна
- вул. Леонова
- вул. Європейська
- вул. Заміська
- вул. Арсенальна
- вул. Нагірна
- вул. Чередницька
- пров. Глінки
- пров. Переяслівський
- пров. Новогеоргіївський
- пров. Веселий
- пров. Ланковий
- пров. Арсенальний
- пров. Чкалова
- пр. Заміський
- просп. Полтавський
- вул. Чайковського
- вул. Василя Симоненка
- вул. Михайла Калачевського
- пров. Ємельяненка.
З 8.00 до 17.00 світла також не буде у ггр. Правобережна за адресами:
- вул. Правобережна
- вул. Володимира Вернадського
- вул. Декабристів
- вул. Манагарова
- вул. Сонячна
- туп. Декабристів.
Не буде світла і у Власівці:
- вул. Молодіжна, 17-45
- вул. Висоцького, 3-7.
Також відключення електроенергії щоденно по 26 березня з 8.00 до 17.00 очікуються за адресами:
- вул. Франка, 23-52
- вул. Перекопська, 32-63
- вул. Центральна
- вул. Підгірна
- туп. Перекопський
- вул. Володимира Вернадського
- вул. Чернишевського
- вул. Рилєєва
- вул. Портова
- вул. Декабристів
- вул. Лейтенанта Дніпрова
- вул. Манагарова
- вул. Східна
- пров. Декабристів
- пров. Рилєєва
- пров. Чернишевського.