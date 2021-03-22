У Полтаві діє «таємний» притулок для жінок Кременчука, постраждалих від домашнього насильства

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 244

У Полтаві діє «таємний» притулок, який приймає жінок з Кременчука, постраждалих від домашнього насильства. Про це повідомляють у благодійній організації «Світло надії», яка направляє туди містянок. У притулку є все, що потрібно, аби вберегтися від кривдника та почати нове життя, а також не чути фраз на кшталт «сама винна».





«Місце знаходження притулку зберігається в таємниці і відоме лише спеціалістам служб що направляють туди постраждалих. Кожен хто відвідує притулок підписує документ про нерозголошення. Крім того шанси зустріти випадково кривдника на вулиці зменшуються в рази, оскільки притулок знаходиться в іншому місті. Притулок обладнано броньованими дверима, решітками на вікнах, має три тривожні кнопки, охорона прибуває на місце менше ніж за хвилину!», - написала на своїй сторінці у facebook соціальна працівниця Юлія Єфремова.



Окрім того жінки можуть отримати допомогу кваліфікованого психолога, який розуміється на проблемах постраждалих, а також безоплатну юридичну допомогу. Притулок має договір з найближчими школою і садочком, куди можуть швидко влаштували дитину, а також договір з центром зайнятості.





Жінок також супроводжують до суду, поліції, допомагають отримати заборонний та обмежувальний припис, відновити документи та отримати безкоштовне лікування у разі потреби.





Кременчужанок, які потерпають від домашнього насильства, просять звертатися до благодійної організації «Світло надії» за тел. (096) 796 96 30.