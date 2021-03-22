У Полтаві діє «таємний» притулок для жінок Кременчука, постраждалих від домашнього насильства

У Полтаві діє «таємний» притулок, який приймає жінок з Кременчука, постраждалих від домашнього насильства. Про це повідомляють у благодійній організації «Світло надії», яка направляє туди містянок. У притулку є все, що потрібно, аби вберегтися від кривдника та почати нове життя, а також не чути фраз на кшталт «сама винна».
Окрім того жінки можуть отримати допомогу кваліфікованого психолога, який розуміється на проблемах постраждалих, а також безоплатну юридичну допомогу. Притулок має договір з найближчими школою і садочком, куди можуть швидко влаштували дитину, а також договір з центром зайнятості.
Жінок також супроводжують до суду, поліції, допомагають отримати заборонний та обмежувальний припис, відновити документи та отримати безкоштовне лікування у разі потреби.
Кременчужанок, які потерпають від домашнього насильства, просять звертатися до благодійної організації «Світло надії» за тел. (096) 796 96 30.