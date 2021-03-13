«Це тривало вічність»: кременчужанка та патрульні розповіли вражаючі подробиці спасіння самогубці на мосту

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 3 096

6 березня ввечері з Крюківського мосту збирався стрибнути чоловік. Технічно, він навіть стрибнув. Але передумав в останній момент, та схопився руками за арматуру. Те, що чоловіка таки врятували, не гарно буде називати дивом, бо учасники подій того дня доклали чимало зусиль, аби зберегти його життя. «ТелеграфЪ» розшукав дівчину, якій кременчужанин має завдячувати за порятунок, а також поспілкувався з правоохоронцями, які блискавично приїхали на виклик.









Того дня Каріна з чоловіком їхали на День народження. Дівчина побачила людину на мосту та зрозуміла, що треба діяти. Вона зробила коло та повернулася на міст, сама вибігла з машини, її чоловік Євген пересів за кермо та почав викликати поліцію. Сам же поїхав, аби не перешкоджати руху автівок. А Каріна залишилася. Дівчина намагалася поговорити з, на той момент, невідомим, дізнатися, що пішло у його житті не так. Зупинилася також і ще одна дівчина, яка проходила повз. Аж раптом незнайомець стрибнув...





- Бесіда йшла пару хвилин. У цей час він переступив через якийсь ліхтар, постояв 10 секунд... і його немає, - згадує Каріна.



Двоє дівчат у той момент діяли як одне ціле:





- Я у цієї дівчини питаю, що робити?! Як бути?! А вона каже: беремо за руки. І ми стали на коліна, обперлися обличчям у решітку і схопили за руки. Я кажу йому, підіймайтеся, у вас же мати вдома, ви чийсь чоловік, син, не треба! А він відповідає: я не можу піднятися. А потім додав, що висітиме, поки не оніміють руки... Як я ж там кричала! Я знала, що навіть якщо він впаде, я не буду у цьому винна, проте я хотіла протягти руку допомоги, але не могла цього зробити, - розповідає дівчина.



Каріна дивується, що проїжджали машини, але ніхто не зупинявся, аби допомогти, проте припускає, що через відбійник її не було видно. Забігаючи наперед, про це розповідали і патрульні. Казали, що було темно і дівчат було дуже погано видно:





- Зупинився Hyundai, вийшли чоловік та жінка. Ми просили їх допомогти, казали, що не вдержимо його. Вони також підійшли і почали допомагати.







Аби зрозуміти, наскільки важко було тримати чоловіка, який, за словами патрульних, до того ж не худенький, згадайте перила на мосту. Між ними та дорогою є невеличка щілина. Саме через неї дівчата просунули руки і тримали Олександра. За словами Каріни, у неї та другої дівчини після цього залишилися синці по тілу.





За кілька хвилин прибули патрульні, проте Каріна каже, що «рятувальна операція» тривала для неї вічність, хоч і знає, що з моменту, коли вона вийшла з машини, і до моменту, коли Олександра дістали, пройшло 8 хвилин. Блискавично на мосту з’явився спільний екіпаж патрульної поліції з нацгвардійцями.









- Ми отримали виклик «спроба самогубства»... за декілька хвилин прибули, - каже патрульний Іван Кушнір . - Побачили жінок та чоловіка, який за щось тримався. Було темно і не було видно. Він казав, що хоче покінчити з життям... Жінки тримали його за руки та кликали на допомогу.



Правоохоронці кажуть, що той отвір, через який тримали дівчата чоловіка, був настільки маленький, що майже не було змоги їм допомогти:





- Чоловіка намагалися витягти, але не було змоги перехопитися, - згадує І. Кушнір . - Тому ми тримали його до приїзду ще одного екіпажу.





І ось саме завдяки другому екіпажу з’явилася можливість врятувати чоловіка. Справа у тому, що підняти руками кременчужанина було неможливо через те, що він дуже низько висів. І сталося диво... Екіпаж був командирським, і у ньому була мотузка. Ба більше: її поклали того ж дня, на випадок, якщо хтось провалиться під кригу. Це розпорядився зробити очільник патрульної поліції міста Олександр Борзенко, переглянувши відео, як у Дніпрі патрульні рятували сім’ю на воді.









- Я виявив екіпаж разом з нацгвардійцями, які намагалися надати допомогу, - розповідає т.в.о. командира роти №3, Владислав Метельський. - На щастя, у нашому авто є мотузка... Ми зробили її гачком, закинули за ногу та разом почали витягати. Як тільки підтягнули до верху, колега зміг дотягтися до чоловіка та схопити за ремінь. І ми разом його витягли та передали медикам.







Цікаво, що одразу після того, як чоловіка витягли, по мосту поїхав потяг. Очевидці припускають, що ще хвилина-дві, і через вібрації Олександр би зірвався.









Каріна одразу не побачила, але виявилося, що поки вона рятувала чоловіка, з неї злетіла каблучка. Помітила вона це вже тоді, коли поверталася додому. Дівчина разом з чоловіком намагалася відшукати її на мосту, але так і не знайшла. Сильно засмутився та переживав чоловік Каріни Євген, бо вважає, що втратити каблучку – погана прикмета. Сама ж дівчина Олександра не звинувачує, каже, що аби довелося ще раз це пройти – зробила б не вагаючись. За її словами, вона зустрічалася з мамою врятованого, і пізніше та пропонувала купити їй каблучку, проте Каріна відмовилася.





А от чого справді хоче дівчина, це поспілкуватися з Олександром. Їй не потрібне «дякую», вона лише бажає випити з ним кави та поговорили «по душам»:





- Без каблучки, Боже збав! Ми вже нову замовили, вона була незвичайна, і її вже виготовляють. Скоро буду з каблучкою, обов’язково обвінчаємося і все буде добре.





Патрульний Кирило Будніков дякує дівчатам, які мужньо тримали чоловіка, що дало можливість врятувати йому життя:





- Я хочу сказати велике дякую двом дівчатам, які знаходилися на місці події та викликали нас, за допомогу. Що врятували громадянина, не пройшли повз, не проїхали і до приїзду працівників поліції та Нацгвардії тримали людину своїми силами.



Подякувати усім учасникам порятунку хочеться і від редакції «Телеграфу». І дівчата, і нацгвардійці, і патрульні були шматочками одного великого пазлу, який допоміг врятувати життя людині. Олександре, якщо ти це читаєш, купи кави та квітів Каріні. У житті різне трапляється. Сказати «дякую» не соромно!