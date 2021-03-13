У Полтавській ОДА створили групу, яка допомагатиме будівельникам нового Кременчуцького мосту

Сьогодні, 12:56 Переглядів: 689

Ніщо не повинно відволікати підрядників від будівництва нового мосту у Кременчуці

З метою поліпшення ефективності роботи над реалізацією проєкту будівництва мосту при Полтавській ОДА створили робочу групу для врегулювання питань, що виникатимуть під час робіт.





12 березня пройшло перше засідання групи. Як зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, такий майданчик комунікації вже довів свою ефективність, коли область втілювала в життя низку важливих проєктів - від будівництва маленьких амбулаторій та реконструкцій приймальних відділень до зведення нового кардіоцентру, трас Н-31, М-03 та об'їзної дороги навколо Полтави.





Тож підрядник матиме змогу направити усі зусилля виключно на будівництво, а робоча група візьме на себе усе інше.



