Мухи над дитиною та антисанітарія: у Полтаві батьки утримували двох хлопчиків у жахливих умовах

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 662

Дітей забрали від батька та матері, їх оглядатимуть лікарі

Телеканал «Центральний» опублікував сюжет про те, як у Полтаві батьки утримували двох хлопчиків у жахливих умовах.





До соціальної служби звернулися зі школи та повідомили, що 9-річний Сергій пів року не ходив на уроки, а вдома за ним погано доглядають. Виявилося, що хлопчик живе в умовах антисанітарії, на запитання, що їв, не може відповісти. А його 11-річного брата-інваліда знайшли на брудних ганчірках, схудлого, навколо дитини роїлися мухи.

Працівники соціальної служби вирішили забрали хлопчиків від батька та матері. Батьків притягнуть до кримінальної відповідальності за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) КК України. Дітей обстежать лікарі; подальшу їх долю вирішуватиме суд.

Чим мати Ірина пояснює такі умови утримання хлопчиків, дивіться у сюжеті.



